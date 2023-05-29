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واقتحام الأقصى.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة جنين
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واقتحام الأقصى.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة جنين

واقتحام الأقصى.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة جنين

واقتحام الأقصى.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة جنين
١٢:٥٣:١٤ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استشهد فلسطيني، اليوم الاثنين، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها فجرًا، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الأسير المحرر أشرف محمد أمين إبراهيم استشهد متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال.

وأكدت أن الوفاة جاءت بعد اقتحام الاحتلال مخيم جنين، وسط إطلاق نار كثيف، ما أسفر كذلك عن إصابة ثمانية فلسطينيين بجروح مختلفة.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

فيما جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي تواصل انتشارها على مداخل الأقصى، كما هدمت قوات الاحتلال منشأة فلسطينية قرب مدينة رام الله.

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قوات الاحتلال تقتحم جنين

وفجر اليوم، أصيب ثمانية فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية، واعتقلت عددًا آخر من الشبان.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 15 فلسطينيًا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس.

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إصابات برصاص قوات الاحتلال في رام الله

كما أُصيب فلسطينيان، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال، بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة “وفا”، عن مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها صوب فلسطينيَيَن بالقرب من قرية المغير برام الله؛مما أسفر عن إصابتهما بجروح، واعتقال أحدهما.

في ذات السياق، أُصيب العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين، وإطلاقها القنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين.

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