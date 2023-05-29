تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

حددت وزارة التعليم، الأحد القادم، موعدًا لإعداد جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إنه للمرة الأولى يتجاوز قطاع الاستثمار الترليون ريال بنسة نمو 31%.

جدد حساب المواطن التأكيد على عدم جواز قيام البنك بالاستقطاع من الدعم، منبهًا على الإجراء الواجب اتخاذه ضد البنك غير الملتزم بالقرار.

قال وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية، خالد الفالح، إن معدل البطالة تراجع أمام نسبة النمو المرتفعة في المملكة.

أطلقت جامعة أم القرى ممثلة في كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، حملة توعوية بعنوان “المخدرات طريق الهلاك”.

ألزم برنامج سكني، المستفيدين من الأرض المجانية بتحقيق ثلاث شروط أساسية.

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع أعداد أصحاب المعاشات “الأحياء” إلى 819.410 متقاعدين بنسبة زيادة 19% مقارنة بالأعوام السابقة.

تظل عملية صرف الراتب الشهري، تمثل هاجسًا لكثير من الأسر خاصة مع عدم تحديد أولويات واحتياجات أسرية تجعل رب الأسرة في حالة من التيه دومًا بين الصرف والادخار.

وسط استمرار التوقعات بطقس غير مستقر وتقلبات جوية، جرت صباح اليوم الاثنين، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول وتدفق الشلالات على عدة مناطق.