أخبار السعودية.. قرار عاجل للتعليم وإنذار من حساب المواطن والاستثمار يتجاوز الترليون ريال
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تكليف عاجل من التعليم لمديري الإدارات التعليمية بشأن الاختبارات
حددت وزارة التعليم، الأحد القادم، موعدًا لإعداد جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ.
للمرة الأولى.. قطاع الاستثمار يتجاوز الترليون ريال بنسة نمو 31% (فيديو)
قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إنه للمرة الأولى يتجاوز قطاع الاستثمار الترليون ريال بنسة نمو 31%.
إنذار عاجل من حساب المواطن للبنوك والتلويح بهذا الإجراء ضدها
جدد حساب المواطن التأكيد على عدم جواز قيام البنك بالاستقطاع من الدعم، منبهًا على الإجراء الواجب اتخاذه ضد البنك غير الملتزم بالقرار.
وزير الاستثمار: النمو المرتفع في المملكة سبب تراجع معدل البطالة (فيديو)
قال وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية، خالد الفالح، إن معدل البطالة تراجع أمام نسبة النمو المرتفعة في المملكة.
بمشاركة “كفى”.. جامعة أم القرى تطلق حملة توعوية للوقاية من المخدرات
أطلقت جامعة أم القرى ممثلة في كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، حملة توعوية بعنوان “المخدرات طريق الهلاك”.
التفاصيل كاملة.. 3 شروط للانتفاع بالأرض المجانية المقدمة من الإسكان
ألزم برنامج سكني، المستفيدين من الأرض المجانية بتحقيق ثلاث شروط أساسية.
نحو 819 ألف متقاعد بمعاش في المملكة.. وهذه المناطق بالصدارة
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع أعداد أصحاب المعاشات “الأحياء” إلى 819.410 متقاعدين بنسبة زيادة 19% مقارنة بالأعوام السابقة.
ميزانية المواطن.. بالورقة والقلم طريقة إنفاق راتبك في 30 يومًا
تظل عملية صرف الراتب الشهري، تمثل هاجسًا لكثير من الأسر خاصة مع عدم تحديد أولويات واحتياجات أسرية تجعل رب الأسرة في حالة من التيه دومًا بين الصرف والادخار.
أمطار وسيول وشلالات.. شاهد تقلبات جوية بالمدينة وتبوك وحائل والحدود الشمالية
وسط استمرار التوقعات بطقس غير مستقر وتقلبات جوية، جرت صباح اليوم الاثنين، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول وتدفق الشلالات على عدة مناطق.