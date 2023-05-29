بدء التجربة التفاعلية المشتركة بين رائدي الفضاء وطلاب مدارس المملكة

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بالشراكة بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وهيئة الفضاء، انطلقت فعالية تجربة أنماط انتقال الحرارة في الأرض مقارنة بالفضاء.

اكتشاف التباين الزمني في نقل الحرارة

وتأتي التجربة، لتمكين الطلبة من اكتشاف التباين الزمني في نقل الحرارة وأنماطها في الفضاء، وذلك ضمن تجربة بيئة الجاذبية الصغرى.

ويوم أمس، شارك أكثر من 2944 طالبًا، في تجربة “طائرات الفضاء الورقية” مع رائدي الفضاء عبر البث المباشر؛ ويمثلون الفئة العمرية 13 – 15 سنة.

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دراسة التغييرات الديناميكية للطائرة الورقية

وتهدف التجربة إلى دراسة التغييرات الديناميكية للطائرة الورقية في ظروف الجاذبية الصغرى، وتحديد تأثير هذه الظروف على حركتها.

وعبّر عدد من الطلبة في إدارات التعليم عن سعادتهم واستفادتهم بخوض التجربة، وكيف أسهمت في زيادة وتعزيز معارفهم تجاه علوم الفضاء.

نماذج وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات

وأكد الطلاب على أهمية مثل هذه التجارب في التأسيس لقاعدة علمية مستقبلية؛ يحقّقون من خلالها تكوبن نماذج وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل.

كما أُتيح للطلبة التحدث مع رائدي الفضاء اللذين أجابا عن استفساراتهم العلمية حول هذه التجربة.

وكذلك مقارنة نتائجها على الأرض مع نتائج التجربة على متن محطة الفضاء الدولية.

وتسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي المعرفي لدى الطلبة بعلوم الفضاء إلى جانب إسهامها في:

1 – تحسين جودة الحياة على الأرض عبر برامج تعليمية وتدريبية نوعية.

2 – تعزيز الثقافة المعرفية حول علوم الفضاء وتقنياته.

3 – توسيع آفاق الطلاب العلمية في هذا المجال.