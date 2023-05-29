لهذا الهدف.. “موانئ” تضيف خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الملك عبد العزيز

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم الاثنين، عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC”، خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الملك عبد العزيز.

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هدف إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة

وأوضحت أنه تم إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “Upper Gulf Express” إلى الميناء؛ بهدف:

1 – خدمة الحركة التجارية.

2 – تعزيز موقع المملكة على خريطة المراكز اللوجستية العالمية.

وتربط خدمة الشحن “Upper Gulf Express” ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بمينائي أبوظبي والشارقة بالإمارات، وميناء أم قصر العراقي، بعدد سفينة واحدة، تصل سعتها إلى 4000 آلاف حاوية قياسية.

وتُسهم الخدمة في تعزيز مكانة الموانئ كصلة ربط ووصل مع الموانئ الإقليمية والدولية، وجعل موانئ المملكة عنصر جذبٍ استثمارية.

وتسهم الخدمة الجديدة التي تنطلق في نهاية شهر مايو 2023، تأكيدًا للمكانة المحورية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام،

وذلك باعتباره الميناء الأساس الذي تمرُّ منه البضائع من جميع أنحاء العالم، إلى المنطقتَيْن الشرقية والوسطى.

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وقد أسهم ذلك في تسجيله رقمًا قياسيًا في مارس 2023م بمناولة 18.553 حاوية نمطية على سفينة واحدة، وهو ما يعكس كفاءة الخدمات التشغيلية واللوجستية للميناء.

يأتي ذلك ضمن مساعي “موانئ”؛ للإسهام في رفع تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، وترسيخ موقع المملكة.

وذلك اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز هو الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي، ويقدِّم خدمات تشغيلية شاملة، ويحتضن مُعَدَّات مناوَلة حديثة.

ويوجد به عدد من محطات المسانَدة للحاويات والبضائع العامة، ويعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السُّفُن، لاستيعاب السُّفُن حتى 215م طولاً.

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