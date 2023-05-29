أمطار وسيول وشلالات.. شاهد تقلبات جوية بالمدينة وتبوك وحائل والحدود الشمالية

تواصل – فريق التحرير

وسط استمرار التوقعات بطقس غير مستقر وتقلبات جوية، جرت صباح اليوم الاثنين، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول وتدفق الشلالات على عدة مناطق.

📍فيديو

بردية البير شمال #تبوك

الاثنين ٩ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

29 مايو 2023م

عدسة | ماجد العامري

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. pic.twitter.com/oKzQdHJDrw — طقس (@tqqs) May 29, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وتدفقت الشلالات نتيجة أمطار غزيرة على مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

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📍شلالات الأمطار تنهمر بقوة شمال شرق بجده غرب #تبوك_الان

الاثنين ٩ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

29 مايو 2023م

عدسة | مصلح الحربي

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. pic.twitter.com/fMNDsVx1GQ — طقس (@tqqs) May 29, 2023

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة .

📍فيديو

سيول وادي باير شرق #القريات بمنطقة #الجوف

الاثنين ٩ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

29 مايو 2023م

من | ابوجراح

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. pic.twitter.com/ocp8fDrzBJ — طقس (@tqqs) May 29, 2023

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم وحفر الباطن.

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📍فيديو

سيول الشفيه وادي الفرع

جنوب #المدينه_المنورة

الاثنين ٩ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

29 مايو 2023م

من | راكان الحربي

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. pic.twitter.com/EYTgHjQKSM — طقس (@tqqs) May 29, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.