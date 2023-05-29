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للمرة الأولى.. قطاع الاستثمار يتجاوز الترليون ريال بنسة نمو 31% (فيديو)
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للمرة الأولى.. قطاع الاستثمار يتجاوز الترليون ريال بنسة نمو 31% (فيديو)

للمرة الأولى.. قطاع الاستثمار يتجاوز الترليون ريال بنسة نمو 31% (فيديو)

للمرة الأولى.. قطاع الاستثمار يتجاوز الترليون ريال بنسة نمو 31% (فيديو)
١١:٤٦:٤٣ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إنه للمرة الأولى يتجاوز قطاع الاستثمار الترليون ريال بنسة نمو 31%.

وأوضح “الفالح” – خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة – أن المملكة أصبحت وجهة استثمار مع تدفق النقد الخارجي، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات نمت بنسبة 31%.

وأضاف أن ذلك عني زيادة الدخل بنسبة 22%، متابعًا: وضعنا هدفًا بزيادة تصل إلى 30% من إجمالي الدخل القومي في 2030.

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انطلاق أعمال المنتدى

وانطلق منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، اليوم الاثنين، لتسليط الضوء على منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمزايا التي توفرها للمستثمرين.

وقال وزير الاستثمار – خلال كلمته في افتتاح المنتدى – إن المناطق الاقتصادية الخاصة تعد حجر الزاوية للاستثمار في المملكة، والبرنامج اللوجستي الصناعي.

وأضاف:  “هدفنا أن تكون المملكة من ضمن الأمم الأولى اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن معدل البطالة تراجع أمام نسبة النمو المرتفعة في المملكة”.

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الكلمات الدلالية:
الاستثمار الاستثمارات الدخل المملكة منتدى الاستثمار وزير الاستثمار

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