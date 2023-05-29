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بمشاركة “كفى”.. جامعة أم القرى تطلق حملة توعوية للوقاية من المخدرات
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بمشاركة “كفى”.. جامعة أم القرى تطلق حملة توعوية للوقاية من المخدرات

بمشاركة “كفى”.. جامعة أم القرى تطلق حملة توعوية للوقاية من المخدرات

بمشاركة “كفى”.. جامعة أم القرى تطلق حملة توعوية للوقاية من المخدرات
١١:٠٨:٤٤ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت جامعة أم القرى ممثلة في كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، حملة توعوية بعنوان “المخدرات طريق الهلاك”.

وأوضحت أن ذلك تم بالتعاون مع إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، بمشاركة جمعية كفى بمكة المكرمة، وذلك بمقر الجامعة بمكة المكرمة.

محاضرات توعوية عن مخاطر المخدرات

وشملت الحملة محاضرات توعوية عن مخاطر المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع، كما صاحبها، الآتي:

1 – معرض توعوي بأنواع المخدرات الأكثر شيوعًا.

2 – طرق العلاج من الإدمان.

3 – معرض تثقيفي عن مخاطر التدخين والآثار السلبية الناتجة عنه.

جامعة تبوك تنظِّم ملتقى للوقاية من المؤثرات العقلية

فيما نظمت جامعة تبوك بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ومجمع إرادة والصحة النفسية بالمنطقة، الملتقى التوعوي تحت عنوان “المؤثرات العقلية تأثيرها والوقاية منها”.

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أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع

وتطرق المتحدثون إلى أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع وتأثيراتها وطرق الوقاية منها, حيث تم خلال الملتقى استعراض نماذج وأمثلة عن تأثير المخدرات على المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص.

وأوضح المختصون أن المخدرات هي السبب الأول لحدوث الجريمة وتفشيها في المجتمعات؛ ولذلك جاءت التوجيهات من قيادة المملكة – ممثلة بسموِّ وزير الداخلية- بإعلان الحرب على المخدرات.

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أخبار السعودية المخدرات الوقاية من المخدرات جامعة أم القرى جامعة تبوك جمعية كفى حملة توعوية مكة المكرمة

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