الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
للمرة الأولى.. قطاع الاستثمار يتجاوز الترليون ريال بنسة نمو 31% (فيديو)
أمطار وسيول وشلالات.. شاهد تقلبات جوية بالمدينة وتبوك وحائل والحدود الشمالية
3 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسكري النوع 2
وزير الاستثمار: النمو المرتفع في المملكة سبب تراجع معدل البطالة (فيديو)
بمشاركة “كفى”.. جامعة أم القرى تطلق حملة توعوية للوقاية من المخدرات
هدوء حذر في تعاملات النفط اليوم.. و 3 عوامل تحرك السوق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير الاستثمار: النمو المرتفع في المملكة سبب تراجع معدل البطالة (فيديو)

وزير الاستثمار: النمو المرتفع في المملكة سبب تراجع معدل البطالة (فيديو)

وزير الاستثمار: النمو المرتفع في المملكة سبب تراجع معدل البطالة (فيديو)
١١:١٦:١٣ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية، خالد الفالح، إن معدل البطالة تراجع أمام نسبة النمو المرتفعة في المملكة.

وأوضح أن نسبة النمو أصبحت أفضل بحسب تصنيف “موديز” الائتماني، مضيفًا: المملكة أيضًا هي ثاني أقل دولة من حيث الدين الخارجي.

وأرجع “الفالح” – خلال كلمته في منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة – السبب في ذلك إلى السياسة المالية الملتزمة للمملكة.

انطلاق أعمال المنتدى

وانطلق منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، اليوم، لتسليط الضوء على منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمزايا التي توفرها للمستثمرين.

وقال وزير الاستثمار – خلال كلمته في افتتاح المنتدى – إن المناطق الاقتصادية الخاصة تعد حجر الزاوية للاستثمار في المملكة، والبرنامج اللوجستي الصناعي.

وأضاف:  “هدفنا أن تكون المملكة من ضمن الأمم الأولى اقتصادياً مشيراً إلى أن معدل البطالة تراجع أمام نسبة النمو المرتفعة في المملكة”.

اقرأ أيضًا:

6 مليارات ريال سنويا.. صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة “بدائل” للحد من انتشار التدخين

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الاستثمار البطالة السعودية المملكة معدل البطالة وزير الاستثمار

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة حائل تضبط مواطناً يهرب الخادمات من بقعاء

شرطة حائل تضبط مواطناً يهرب الخادمات من بقعاء

٠٤:٢٦ م، السبت، ٠٣ يناير ٢٠١٥
الطائف.. إلزام «محلات اللحوم» بوضع لوحات إرشادية عن مصدرها

الطائف.. إلزام «محلات اللحوم» بوضع لوحات إرشادية عن مصدرها

٠٤:٠١ م، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠١٦
بالصور.. أتراك يحتشدون عقب صلاة الفجر لنصرة «حلب» بالدعاء

بالصور.. أتراك يحتشدون عقب صلاة الفجر لنصرة «حلب» بالدعاء

٠٢:٤٥ م، السبت، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٦
الصحة العالمية : كورونا مستمرة.. وإيبولا يحصد الأرواح في إفريقيا

الصحة العالمية : كورونا مستمرة.. وإيبولا يحصد الأرواح في إفريقيا

٠٦:٢٢ م، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *