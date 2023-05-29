هدوء حذر في تعاملات النفط اليوم.. و 3 عوامل تحرك السوق

تواصل – فريق التحرير:

تحرر النفط من بعض الضغوط التي عانى منها طيلة الفترة الماضية خاصة بعد الاضطراب الذي حدث نتيجة أزمة سقف الدين الأمريكي.

وفي بداية تعاملات الأسبوع الجاري، استعادت الأسعار بريقها بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن الدين الأمريكي والذي أتاح تمديد العمل بالاتفاق السابق بين الحزبين الرئيسين في أمريكا حتى يناير المقبل.

العامل الثاني

وتحكم في السوق عامل آخر بجانب السابق، وهو اتجاه الأنظار إلى اجتماع تحالف أوبك + في الرابع من يونيو.

وتظل أسواق النفط في حالة تأهب حيث يلوح في الأفق عدم تغيير سياسة كبار المنتجين وإمكانية تخلف حكومة الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

العامل الثالث

العامل الثالث المحرك للسوق هو إعلان روسيا نيات خفض إنتاجها، بخلاف اتفاقات بعض دول أوبك+ لخفض مزيد من الإنتاج لتحقيق توازن الأسواق. وبالتالي.

وبسبب العوامل الثلاثة السابقة، كان خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت يتجهان بشكل جانبي، عند 72 دولارًا و76 دولارًا للبرميل، على التوالي.

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