أعلها 44 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 44 درجة في الأحساء.

وسجل 43 درجة في الدمام وحفر الباطن ، و42 في الصمان والخرج والدهناء و41 درجة في المدينة والرياض والتنهات.

كما سجل 39 درجة في جازان ووادي الدواسر والمجمعة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 25 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها والباحة 16 درجة مئوية.

وطريف والقريات 17، والطائف 20 درجة مئوية.

هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة .

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والقصيم.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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