الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
للمرة الأولى.. قطاع الاستثمار يتجاوز الترليون ريال بنسة نمو 31% (فيديو)
أمطار وسيول وشلالات.. شاهد تقلبات جوية بالمدينة وتبوك وحائل والحدود الشمالية
3 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسكري النوع 2
وزير الاستثمار: النمو المرتفع في المملكة سبب تراجع معدل البطالة (فيديو)
بمشاركة “كفى”.. جامعة أم القرى تطلق حملة توعوية للوقاية من المخدرات
هدوء حذر في تعاملات النفط اليوم.. و 3 عوامل تحرك السوق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أعلها 44 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أعلها 44 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أعلها 44 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
١١:٠٠:٢٧ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 44 درجة في الأحساء.

وسجل 43 درجة في الدمام وحفر الباطن ، و42 في الصمان والخرج والدهناء و41 درجة في المدينة والرياض والتنهات.

كما سجل 39 درجة في جازان ووادي الدواسر والمجمعة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 25 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها والباحة 16 درجة مئوية.

وطريف والقريات 17، والطائف 20 درجة مئوية.

الصورة

هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة .

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والقصيم.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

اقرأ أيضًا:

منها مكة والمدينة..  الأرصاد” يتوقع هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

 

 

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
عملية جراحية ناجحة لأربعينية تعاني سماعَ أصوات أعضائها الداخلية

عملية جراحية ناجحة لأربعينية تعاني سماعَ أصوات أعضائها الداخلية

٠٢:٢٠ م، الخميس، ٢٦ فبراير ٢٠١٥
مختصون: المؤتمرات الاقتصادية تعقد دون نتائج.. ولابد من لجان متابعة لتفعيل القرارات

مختصون: المؤتمرات الاقتصادية تعقد دون نتائج.. ولابد من لجان متابعة لتفعيل القرارات

٠٥:٢٥ م، الأثنين، ٠٥ يناير ٢٠١٥
الأدنى خلال 45 شهرًا.. 9.59 مليار ريال تحويلات الأجانب في المملكة خلال مارس

الأدنى خلال 45 شهرًا.. 9.59 مليار ريال تحويلات الأجانب في المملكة خلال مارس

١٠:١٨ ص، الأثنين، ٠١ مايو ٢٠٢٣
«العمل»: اتفاقية الاستقدام من كينيا قيد المراجعة

«العمل»: اتفاقية الاستقدام من كينيا قيد المراجعة

٠٧:٣٨ ص، الأثنين، ١٥ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *