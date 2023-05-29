لأصحاب المشاريع الصغيرة.. كيف تحقق الأرباح من وسائل التواصل الاجتماعي؟

تواصل – فريق التحرير:

يعد التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا حيويًا ومهمًا لمديري المشاريع والشركات الصغيرة، مما يجعل من الضروري إعطاء الأولوية للاستفادة منها في تحقيق الأهداف، وفقًا لخبراء الأعمال.

يقول ديريك إلينجتون، رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة في شركة الخدمات المالية الأمريكية “ولز فارجو”: “أسمع من العملاء أن التواجد القوي على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يغير قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر ببناء واستدامة شركة صغيرة”.

وأضاف: “لذا، من وجهة نظري، يجب أن يكون الإنفاق على وسائل التواصل الاجتماعي أولوية حتى في الأوقات التي تكون فيها الميزانيات محدودة”.

وأوضح إلينجتون لموقع “فوكس نيوز”، أنه عندما يتم التخطيط لاستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي وتنفيذها بشكل جيد يمكن أن تترجم إلى عوائد مالية قوية.

وتابع: “تهدف وسائل التواصل الاجتماعي إلى إشراك عملاء الأعمال الصغيرة، وبهذه الطريقة، يمكن (…) استخدامها كنافذة في الوقت الفعلي لتفضيلات العملاء، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج واستراتيجية أعمال إيجابية”.

ما هي وسائل التواصل الاجتماعي الضرورية في عالم الأعمال اليوم؟

نطاق وسائل التواصل الاجتماعي بعيد المدى ويشمل العديد من المنصات والمحتوى.

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حدد الأهداف

ينصح إلينجتون، الشركات بأن تحدد أهدافها حول كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التي تستهدفها للعمل على تحقيق خطتها، ومن ثم التفكير في النتائج المرجوة.

“هل هو زيادة عدد الزيارات إلى متجرك؟، أو زيادة المبيعات؟ أو توسيع نطاق الوعي بالعلامة التجارية؟ مهما كان الأمر، تأكد من تحديد أهم أهدافك والمنصات التي ستساعدك في تحقيق ذلك، وفقًا لنصيحة الخبير المالي، متابعًا: “ضع قيمة رقمية لأهدافك بحيث يمكنك لاحقًا تقييمها وقياس نجاحك”.

إنشاء تقويم محتوى اجتماعي

يجب أن يحدد محتوى جديدًا وعبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أسبوعي، بحيث يتفاعل مع العملاء الحاليين والمحتملين وفق الأهداف الأساسية، بحسب إلينجتون.

تسهيل مشاركة العملاء

عليك بمراقبة المنصات الخاصة بك، والاهتمام البنّاء بما يساعدك على تحديد جمهورك، بالإضافة إلى استخدام الصور الفعالة وشهادات العملاء وعلامات التصنيف الإبداعية.

تدقيق وتحليل جهودك على وسائل التواصل الاجتماعي

يقول إلينجتون: “هذا أمر لابد منه أكثر من كونه أمرًا ضروريًا، ولكن من الأهمية بمكان القياس والتدقيق والتحليل على أساس منتظم حتى تعرف نوع المحتوى الأفضل”.

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لماذا تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي مهمة جدًا للأعمال التجارية؟

يقول جيريمي كنوف، مؤسس مؤسس شركة التسويق عبر الإنترنت “سبارتانز ميديا”، إن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون بالفعل أداة قوية لتنمية أعمالك، إذا كنت تستخدمها بشكل فعال ومتسق، وتقوم بقياس أدائها بشكل صحيح وضبطها وفقًا لذلك.

وأضاف: “أحب أن أنظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي على أنها مزيج من الشبكات، والخطاب العام، والمبيعات، وكلها مدمجة في واحدة. تمنحك وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة للوصول إلى عدد هائل من الأشخاص، وبناء جمهور، وكسب أعمال جديدة”.

غير أنه طالب بضرورة الانتباه إلى أن الأمر قد يستغرق المزيد من الوقت لتحقيق الأهداف.

وتابع: “وسائل التواصل الاجتماعي مزدحمة ومزدحمة وصاخبة، لذلك عادة ما يستغرق الأمر وقتًا أطول مما تعتقد لبناء جمهور، وحتى وقت أطول لبناء الثقة اللازمة لتحويلهم إلى عملاء. هذا سبب إضافي للبدء الآن، لأن كل يوم تتأخر فيه يتيح لمنافسيك بناء ميزة أكبر عليك”.

علاوة على ذلك، كما يقول كنوف، يجب أن تعرف الشركات أيضًا أنها لاتجري محادثة أحادية الاتجاه.

إذ ينصح الشركات بإشراك الجمهور في المحتوى الخاص بها، علاوة على التفاعل معهم، من خلال الرد على تعليقاتهم بطريقة هادفة وموضوعية وإظهار التقدير للمتفاعلين المشاركين للمحتوى.

حجم التكلفة

يقول كنوف إن الأمر لايتطلب إنفاق مبلغ ضخم للاستفادة بشكل فعال من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: “يعتبر التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك داخليًا منخفض التكلفة نسبيًا. يمكنك البدء ببضعة آلاف من الدولارات”.

عندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى، إذا كانت ميزانيتك محدودة، يمكنك استخدام كاميرا هاتفك الذكي، وتحسين الإضاءة، واستخدام ميكروفون.

في الوقت الذي يقول فيه كنوف إن الاستعانة بمتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي أكثر تكلفة، إذ لاتقل بشكل عام بأقل من 10 آلاف دولار، وتتراوح التكاليف المستمرة من بضعة آلاف من الدولارات شهريًا إلى مئات الآلاف، اعتمادًا على خطتك وأهدافك.

وأشار إلى أنه في حال لم تكن خبيرًا في إنشاء محتوى فعال لوسائل التواصل الاجتماعي، فربما تحتاج إلى تعيين خبير استراتيجي لوسائل التواصل الاجتماعي لتطوير خطة، ويمكن أن تبلغ التكلفة ما يتراوح ما بين 2500 دولار إلى 10 آلاف دولار.

ويشدد خبير التسويق عبر الإنترنت على أهمية تطبيق هذه الخطوة بشكل صحيح، لأنها تشكل الأساس الذي يتم البناء عليه، ولأنها “ستحدد نجاحك أو فشل جهودك”.