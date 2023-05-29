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شاهد.. هطول أمطار غزيرة وجريان السيول جنوب المجمعة في الرياض
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شاهد.. هطول أمطار غزيرة وجريان السيول جنوب المجمعة في الرياض

شاهد.. هطول أمطار غزيرة وجريان السيول جنوب المجمعة في الرياض

شاهد.. هطول أمطار غزيرة وجريان السيول جنوب المجمعة في الرياض
١٠:١٧:٣٨ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الحالة المطرية السابعة عشر، تساقطت، صباح اليوم الاثنين، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول على مركز جوي بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة المجمعة بالرياض، لأمطار وسيول وعواصف مع طقس غير مستقر.

هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة .

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم وحفر الباطن.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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