الشيخ الفوزان يوضح كيفية التعامل مع الوسواس في الصلاة

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أوضح فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كيفية التعامل مع الوسواس في الصلاة.

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على المسلم ترك الوسوسة والاستعانة بالله

وأوضح في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب على المسلم أن لا يلتفت إلى ما يعرض له من وسواس أثناء الصلاة، وأن يقبل على صلاته مستعينًا بالله تعالى.

🎙الشيخ #صالح_الفوزان

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💡كيفية التعامل مع الوسواس في الصلاة💡

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. انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر

تنفيذ #مشروع_كبار_العلماء pic.twitter.com/Zz0Zl1LAav — العلامة د.صالح الفوزان (@dralfawzann) May 29, 2023

وأضاف أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم في مثل هذا الموقف أمر في غاية الأهمية، وأنه على المصلي أن يركز في صلاته ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان.

ونوه إلى أهمية ترك وسواس الشيطان وطرحها جانبًا وعدم التفكير فيها، بل هو من الواجب الخشوع في الصلاة ومدافعة الشيطان والفكر وكل ما يدور في النفس من خارج الصلاة.

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الوسوسة أمر يعاني منه كثير من الناس

والوسوسة في الصلاة هي محاولة من الشيطان لكسر يقين المسلم أثناء أداء الطاعات، وتشكيكه في صحتها عن طريق زرع الوساوس في نفسه حول تلك الطاعة التي يؤديها.

ويكثر ذلك ويزداد في كثرة الوسوسة في الصلاة من حيث التشكيك في عدد الركعات أو قراءة الفاتحة أو عدد السجدات أو حتى سجود السهو.