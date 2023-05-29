ستجعلك تتوقف عن شرائها.. خبير يكشف مفاجأةً عن المكملات الغذائية

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كشف عالم بارز عن مفاجأة مدوية حول المكملات الغذائية العصرية، قائلاً إنه ليس لها فوائد صحية وتستهدف فقط كسب المال.

ونصح البروفيسور تيم سبيكتور، خبير في علم الأوبئة الجينية، بشراء “طعام حقيقي” بدلاً من ذلك، وتناول نظام غذائي نباتي في الغالب، مع الحد الأدنى من الأطعمة المعالجة الفائقة.

وأضاف محذرًا من الاعتماد على المكملات الغذائية: “لقد تم تصنيعها جميعًا في مصانع ضخمة في الصين وليس لديك أي سيطرة (على) ماهيتها- وقد تبين أن 99% منها لا تعمل على الإطلاق”.

وتابع: “لذلك نحن أكواب كاملة ندفع كل هذه الأموال للمكملات عندما يجب أن ننفقها على طعام حقيقي”.

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فيتامين ب 12

وقال البروفيسور سبيكتور، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، إن المكمل الوحيد الذي يحتوي على فائدة هو فيتامين ب 12 للنباتيين الذين لايتناولون الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد بالشكل المطلوب.

وأضاف الطبيب كريس فان تولكين: “في المرة الأخيرة التي نظرت فيها إلى التحليل التلوي الكبير، كانت قراءتي له أنه لا يوجد مكمل أو مستخلص من أي طعام يجلب أي فائدة صحية لشخص يتمتع بصحة جيدة. باستثناء فيتامين د ، أو ب 12 في نباتي”.

وأضاف البروفيسور سبيكتور، إنه يدرك أنه “من المستحيل التخلص من جميع الأطعمة غير الصحية تمامًا”، لكنه قال إن الناس بحاجة إلى تثقيف حول كيفية التعرف عليهم.

ويتبع الخبير في علم الأوبئة نظامًا غذائيًا نباتيًا، ويأكل الكثير من الأطعمة المخمرة، ويمارس الصيام المتقطع.

لكنه قال إنه “مدمن” على المكسرات ورقائق البطاطس التي يستبدلها بـ “وعاء صغير من الفول السوداني عالي الجودة أو الكاجو”.

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نظام غذائي نباتي

وقال البروفيسور سبيكتور أيضًا إن التحول إلى نظام غذائي نباتي سيكون مفيدًا لكوكب الأرض، مشيرًا إلى أن التخلي عن اللحوم أكثر فعالية من عدم القيادة وعدم القيام برحلات جوية لقضاء العطلات في الخارج.

وتابع: “إن أهم شيء يمكننا القيام به جميعًا إذا كنا نهتم بتغير المناخ هو تقليل تناول اللحوم والألبان ، وخاصة لحم البقر والضأن والحليب. (هذا) أهم بكثير من عدم السفر إلى إسبانيا في عطلتك أو عدم استخدام سيارتك بنفس القدر”.

وأردف: “لقد ثبت أن الأنظمة الغذائية الصديقة للبيئة مفيدة لصحتك والعكس صحيح”.