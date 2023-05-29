اليورو يُسجل 4.03 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 .

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أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.64

فرنك سويسري 4.14

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02 .

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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.14

وخلال الأيام الماضية، شهدت أسعار الدولار تذبذبا واضحا أمام العملات الأخرى، في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يخص اتفاق سقف الدين الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين.

واستعاد الدولار عافيته بعد نجاح الرئيس الأمريكي بايدن في التوصل لاتفاق ينهي الأزمة مؤقتا.

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