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ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 205 ريالات
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ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 205 ريالات

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 205 ريالات

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 205 ريالات
٠٩:٥٥:١٤ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل -فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في أسواق المملكة بشكل طفيف، مقارنة بما كانت عليه بالأمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.85  ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.28 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 205.50 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.14، وعيار 14 بـ 137.00، وعيار 12 سجل 117.43 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7304 ريال داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1644 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234,851 ريال.

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أسعار الذهب أمس 

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.79 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.23 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 205.45 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.10، وعيار 14 بـ 136.96، وعيار 12 سجل 117.40 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7302 ريال داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1644 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234.791 ريال.

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