محرك بحث جديد من “جوجل” ينافس “تشات. جي. بي. تي”

تواصل – وكالات:

أعلنت عملاق التكنولوجيا الأمريكية “جوجل” اعتزامها إطلاق نسخة تجريبية من خدمة البحث “إس.جي.إي” أو “تجربة البحث التوليدي” (سيرش جنريتيف إكسبيرينس).

وتعتمد خدمة البحث الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم نتائج البحث مباشرة إلى المستخدم.

وفي حين يعرض محرك بحث جوجل التقليدي، في نتائج البحث كقائمة روابط زرقاء، تستخدم خدمة إس.جي.إي الذكاء الاصطناعي للإجابة عن أسئلة المستخدم على صفحة محرك بحث جوجل.

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طريقة الإجابة

وبعد إدخال السؤال على محرك جوجل، سيظهر صندوق مربع أخضر أو أزرق يتسع مع إجابة جديدة تم توليدها باستخدام نموذج اللغة الموسع لجوجل، كما هو الحال في منصة محادثة الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي”.

ويجمع محرك البحث المعلومات اللازمة للإجابة عن سؤال المستخدم من صفحات الإنترنت وروابط المصادر المختلفة. كما يمكن أن يطرح أسئلة تالية عبر خدمة إس.جي.إي لكي يتمكن من تقديم إجابات أكثر دقة.

لكن خدمة إس.جي.إي ليست متاحة في اللحظة الحالية للعامة وتحتاج إلى إنشاء حساب على خدمة “سيرش لابس” من جوجل حتى يمكن استخدامها، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

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خدمة سيرش لابس

وخدمة “سيرش لابس” متاحة حاليًا لعدد محدود من الأشخاص في الولايات المتحدة وباللغة الإنجليزية فقط، على الرغم من أنه يمكن للراغبين إضافة أسمائهم على قوائم انتظار للاستفادة من الخدمة.

ومنذ ظهور منصة شات جي.تي.بي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات فريدة على أسئلة المستخدمين، في أواخر العام الماضي، تسابقت شركات التكنولوجيا لإضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منتجاتها في ظل زيادة اهتمام المستخدمين بهذه التكنولوجيا.

وفي وقت سابق من العام الحالي كشفت جوجل عن منصة منافسة باسم بارد، وأضافت مايكروسوفت تكنولوجيا جي.تي.بي إلى محرك البحث الخاص بها بنج مباشرة. كما أضافت تطبيق توليد الصور باستخدام تقنية دال -إي التي طورتها أوبن أيه.آي أيضا إلى محرك البحث بنج.

وتستطيع منصة بارد التي طورتها جوجل صياغة جمل معقدة ردًا على الأسئلة، مع إضافة روابط الإنترنت ومصادر المعلومات المستخدمة في الإجابة على الأسئلة.