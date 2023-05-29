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أبرزها مكة والرياض.. تحذيرات من أمطار غزيرة متوقعة على 12 منطقة
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أبرزها مكة والرياض.. تحذيرات من أمطار غزيرة متوقعة على 12 منطقة

أبرزها مكة والرياض.. تحذيرات من أمطار غزيرة متوقعة على 12 منطقة

أبرزها مكة والرياض.. تحذيرات من أمطار غزيرة متوقعة على 12 منطقة
٠٩:٤٨:٥٣ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب مراصد الطقس فإنه يتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، حالة مطرية على المملكة.

أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر

وأضاف أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

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أمطار غزيرة ورياح مغبرة على هذه المناطق

وبيّن أن الحالة تمتد إلى الباحة وعسير وجازان ونجران والمدينة وحائل والقصيم ومكة خاصة شرقها والرياض، خاصة غربها وجنوب غربها.

وقال إنها تمتد إلى اليمن، وتسبق برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة.

هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

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رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة .

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة،

تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم وحفر الباطن.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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