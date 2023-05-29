هاشتاق “ميزانية المواطن” يتصدر الترند.. ومغردون: “العاطل أكثر تعبًا من الموظف”

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تصدر هاشتاق “ميزانية المواطن”، الترند، في المملكة، صباح اليوم الاثنين، في الوقت الذي تداول فيه مغردون الكثير من التغريدات بشأن الراتب.

وقال أحد المغردين معلقًا تحت هذا الهاشتاق: “نحن في نعمة ونعيم يا رب لك الحمد والشكر”.

بينما أضاف آخر قائلاً: “ميزانية المواطن طارت ما بين قروض وأقساط وفواتير وضرايب ومصاريف”.

وأضاف ثالث قائلاً: “كنت أعتقد بأن الموظف الذي يعمل هو الذي يتعب وأن الذي لا يعمل مرتاح حتّى أدركت بأن العاطل أكثر تعبًا وشقاءً من الموظف”.

وتابع: “العامل وإن كان الذي يعمل قد يسترد شيئاً من عافيته عند حصوله على أُجرة عمله ولديه الأمل بتعويض تعبه نهاية كل شهر فالعاطل ليس له ذلك شهوراً وأعواما”.

وواصل مغرد رابع قائلاً: “أنا 15 ألف كفيلة تغير حياتي والحمدلله على نعمه الوطن”.

نزول الراتب

وتظل عملية صرف الراتب الشهري، تمثل هاجسًا لكثير من الأسر خاصة مع عدم تحديد أولويات واحتياجات أسرية تجعل رب الأسرة في حالة من التيه دومًا بين الصرف والادخار.

كيف تدير راتبك في 30 يومًا؟

ومع تقاضي الموظفين راتبهم الشهري، تهتم الأسر بالبحث عن الخطوات والنصائح العملية التي تساعدها في تحديد أوجه الإنفاق.

وتتصدر الأولويات الأسرية في صدارة الإنفاقات المختلفة، وسط محاولات لتحقيق وضمان الاستقرار المادي، وعدم تجنب السقوط في فخ الديون.

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خطوات صرف الراتب في 30 يومًا

وكما يقولون “بالورقة والقلم” نعرض بعض الخطوات التي تبين كيفية صرف الراتب الشهري في 30 يومًا، وهي:

1 – التركيز على شراء الاحتياجات الأساسية.

2 – سداد الفواتير والالتزامات الشهرية.

5 – التفريق بين الأساسيات والكماليات.

6 – تجنب الإسراف والتبذير.

7 – تطوير مصادر الدخل.

8 – الجمع بين عمل وأكثر.

9 – تحديد الإنفاقات الثابتة شهريًا، مثل “الإيجار، والمصروفات والرسوم المدرسية الخاصة بالأبناء”.

10 – رصد ميزانية للتعامل مع الظروف الطارئة التي قد تستدعي الذهاب إلى الطبيب وشراء الأدوية.

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