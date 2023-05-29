نحو 819 ألف متقاعد بمعاش في المملكة.. وهذه المناطق بالصدارة

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع أعداد أصحاب المعاشات “الأحياء” إلى 819.410 متقاعدين بنسبة زيادة 19% مقارنة بالأعوام السابقة.

وبحسب تقرير المؤسسة، فإن عدد المتقاعدين في عام 2021 بلغ 750.778 متقاعدًا، وفي عام 2022 بلغ 800.264، وفي العام الحالي 819.410 متقاعدين.

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ترتيب مناطق المملكة حسب المتقاعدين

وجاء ترتيب مناطق المملكة على حسب عدد المتقاعدين كالتالي :

الرياض في الصدارة بـ26.39% حيث تضم 216.319 متقاعدًا.

مكة المكرمة ثانيًا بـ26.18%، التي بلغت 214.560 متقاعدًا.

الشرقية ثالثًا بـ9.39%، والتي بلغت 76.989 متقاعدًا.

عسير بحوالي 9.16%، التي بلغت 75.075 متقاعدًا.

المدينة المنورة خامسًا بـ7%، التي بلغت 58.177 متقاعدًا.

في الوقت نفسه، استحوذت منطقة نجران على النصيب الأكبر من تراكم المتقاعدين الأحياء بمعاش بـ13.089 متقاعدًا.

وحلت الجوف ثانيًا بـ15.350 متقاعدًا، وحائل ثالثًا بـ24.747 متقاعدًا، وتبوك رابعًا بـ27.689 متقاعدًا، والقصيم خامسًا بـ39.135 متقاعدًا.

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