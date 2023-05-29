توضيح مهم من “سكني” بشأن صك الملكية للراغبين في إثبات الاستقلالية

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج “سكني” مع سؤال مغردة تساءلت عن كيفية إثبات الاستقلالية.

وقالت المغردة: “لماذا الفتاة المستقلة في منزل لا تستلم حساب المواطن بسبب أن الصك باسم أختين، واحدة منهن تستلم فقط.. أرجو إعادة النظر بالموضوع”.

وردًا على ذلك، أضاف الجساب: “في حال تم إرفاق “صك ملكية ” كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك”.

في وقت سابق، قال برنامج سكني إن نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني، ويستوجب البناء خلال ثلاث سنوات كحد أقصى.

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نظام الحجز الإلكتروني الموحد

جاء ذلك في رد من برنامج سكني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي “العناية بالمستفيدين”، ردًا على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية حجز الأراضي المجانية.

وتابع برنامج سكني “لا يمتلك المستفيد الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة الاشغال، ويتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج”.

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تنويه بشأن مصير الدعم السكني للمستفيدين

وفي وقت سابق، أعلن برنامج سكني استمرار الدعم السكني المقدم للمستفيدين عبر مجموعة من الباقات التمويلية.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار حول أسباب تأخر الدعم السكني: “العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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