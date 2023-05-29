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قوات الاحتلال تقتحم جنين وتصيب عددًا من الفلسطينيين بالضفة الغربية
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قوات الاحتلال تقتحم جنين وتصيب عددًا من الفلسطينيين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتصيب عددًا من الفلسطينيين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتصيب عددًا من الفلسطينيين بالضفة الغربية
٠٨:٢١:٤٧ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصيب، فجر اليوم الاثنين، ثمانية فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية، واعتقلت عددًا آخر من الشبان.

وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

 وأضافت أن ذلك أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، كما داهمت عدة منازل، ودمرت بعض محتوياتها.

 وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 15 فلسطينيًا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام نابلس.

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إصابات برصاص قوات الاحتلال في رام الله

وأُصيب فلسطينيان، مساء أمس، برصاص قوات الاحتلال، بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة “وفا”، عن مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها صوب فلسطينيَيَن بالقرب من قرية المغير برام الله.

في السياق ذاته، أُصيب العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين.

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مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في نابلس

ومساء أمس، اعتدى مستوطنون فلسطينيون في قرية اللبن الشرقية، بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الاستيطان، أن عشرات المستوطنين رشقوا مركبات للفلسطينيين بالحجارة.

 ويتزامن ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال إغلاق وحصار قرية المغير، لليوم الـ16 على التوالي.

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الضفة الغربية القدس الهلال الأحمر الفلسطيني جرائم إسرائيل فلسطين قوات الاحتلال مخيم جنين نابلس

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