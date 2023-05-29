أخطرها رقم 7.. 10 تهديدات تواجه العالم

تواصل – فريق التحرير:

تبرز العديد من المخاطر التي تواجه العالم، وتتوقع التقارير والدّراسات الدوليّة أن تزداد حدّتها خلال السنوات العشر القادمة.

وتتمثل تلك التهديدات التي تضمنها تقرير “جلوبال ريسك ريبورت 2023” في الآتي:

1 – التغيّر المناخي.

2 – فشل إجراءات التكيّف مع تغيّر المناخ.

3 – تزايد الكوارث الطبيعيّة والظواهر الجويّة الشديدة الأثر.

4 – فقدان التنوّع البيولوجي وانهيار النظام البيئي.

5 – ارتفاع معدّلات الهجرة غير الطوعيّة.

6 – تفاقم أزمات الموارد الطبيعيّة.

7 – تآكل التماسك الاجتماعي والاستقطاب.

8 – انتشار الجرائم الإلكترونيّة وانعدام الأمن السيبراني.

9 – المواجهة الجيو-اقتصاديّة.

10 – ارتفاع معدّلات حوادث الأضرار البيئيّة واسعة النطاق.

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خطر تآكل التماسك الاجتماعي

وقال الدكتور فايز بن عبدالله الشهري عبر صحيفة “الرياض”، إن “أخطر هذه التهديدات يتمثل في تآكل التماسك الاجتماعي في مجتمعات اليوم الذي سيقود أولاً إلى فقدان رأس المال الاجتماعي وكسر الشبكات الاجتماعيّة”.

وحذر من خطر تآكل التماسك الاجتماعي لأنه “يقود إلى إضعاف روابط المجتمعات مصحوبًا بزيادة في الاستقطاب، وهو تقسيم المجتمع إلى مجموعات متناقضة مع ضعف التفاعل والتفاهم بينها”.

وقال: “وتتعاظم مشكلة التماسك الاجتماعي عندما تكون هناك فجوة كبيرة بين المجموعات الاجتماعيّة المختلفة من حيث الثروة والفرص والوصول إلى الموارد، وهنا ستشعر الفئات المهمّشة بأنها مستبعدة أو محرومة، مما يؤدي إلى الاستياء وتغذية الاستقطاب خارج مصلحة المجتمع الكبير”.

وتابع: “ومع اتّساع دائرة تآكل التماسك الاجتماعي ينشأ التركيز على الهويّات الفرديّة والانتماءات الفرعيّة حول العرق أو المعتقد أو الجنس وتصبح الهويّات الفرعيّة نقطة مركزيّة بين المجموعات المختلفة في الوطن الواحد وتتجلّى مظاهرها في خطابات الاستقطاب الاجتماعي والسياسي وفق متضادّة “نحن وهم”.

هذا الاتجاه يلحظ الشهري إنه يتعزز شعبيًّا مع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي واستهلاك الأخبار الشخصيّة، إذ يميل الناس إلى البحث عن المعلومات والآراء التي تتوافق مع معتقداتهم وهويّاتهم الصغيرة.

واستطرد محذرًا: “ومع تكثيف تعرّض هؤلاء الأفراد لوجهات نظر متشابهة في التفكير والمرجعيّة، يتعزّز الاستقطاب ويقلّل من فرص تماسك المجتمع الكبير.

والنتيجة الكبرى لكلّ هذا تزايد ميل الفرد إلى الانكماش حول مجموعته الفرعيّة بحثا عن الأمن (بأشكاله) والانتماء.

ويبدأ الناس في فقدان الثقة بعضُهم ببعض وحتى في الأنظمة السياسيّة التي تحكم (مجموع) المجتمع وفقاً للمصالح العليا للجميع”.

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