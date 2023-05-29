هاشتاق “أمطار المدينة” يتصدر التريند.. ومغردون: “الأجواء جميلة والهواء قوي”

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تصدر هاشتاق “أمطار المدينة”، التريند، في المملكة، صباح اليوم، مع استمرار تساقط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت مغردة: “مثل أمطار المدينة، فإنّ الخيرات تأتي تِباعًا، فكأنّما تنتظر أن يُزهِر غُصنها الأول لتملأ الأزهار كافّة الأغصان وتزدهر الثِمار؛ فأوّل الغيث قطرة، وبداية الأفراح بسمة، ومطلع الشمس خَيْط من نور”.

أمطار مبكرة

وأضافت أخرى: “كانت علينا أمطار غزيرة من الساعة 4 إلى 6 ونصف والآن هواء قوي شرقي جنوب شرق المدينة المنورة”.

وتابع ثالث قائلا: “في مثل هذه الأمطار، كن كالغيث عطاء.. وكن كالروح نقاء.. صباح الورد والياسمين أمطار المدينة المنورة.. اللهم اجعلها أمطار خير وبركه يارب”.

وواصل رابع قائلا: “آنستكم الرحمة أهل طآبة الطيبة المطيبة بسيدي النبي صلوات ربي وسلامه وتبريكاته عليه”.

هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم وحفر الباطن.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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