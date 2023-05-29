تكليف عاجل من التعليم لمديري الإدارات التعليمية بشأن الاختبارات

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم، الأحد القادم، موعدًا لإعداد جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

وألزمت الوزارة، في بيان أرسلته إلى كافة إدارات التعليم، بضرورة إعداد جدول الاختبارات للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس، وللمرحلتين المتوسطة، والثانوية.

ويشمل ذلك:

-المواد التحريرية.

-مواد التقويم التكويني.

-المواد التي لها جانبان.

-مع إدراج الجداول في نظام “نور” الإلكتروني وإعلانها وتسليم نسخة لكل طالب وطالبة قبل الاختبارات بوقت كافٍ.

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موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 من ذي الحجة 1444هـ.

وبذلك تكون نهاية الفصل الدراسي الثالث الذي استمر لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل.

يذكر أن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث يتضمن إجازة مطولة وحيدة يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

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