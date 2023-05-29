صباح اليوم.. شاهد عواصف رعدية وأمطار وسيول في مكة وجدة

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وسط حالة من الجو المتقلب، جرت، صباح اليوم الاثنين، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول مع طقس غير مستقر ورياح نشطة وعواصف رعدية على جدة ومكة المكرمة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهد مكة المكرمة وجدة عواصف رعدية مع أمطار غزيرة وسيول جارية.

📍فيديو

امطار #مكه_الان

الاثنين ٩ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

29 مايو 2023م

متابعة | طلال الزهراني

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. pic.twitter.com/xhLPv95Kn9 — طقس (@tqqs) May 29, 2023

هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.

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رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم وحفر الباطن.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.