خدمة اليوم.. 4 خطوات للترشيح للعمل كداعية في المكاتب الخارجية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم وأيسر الخطوات من أجل الترشيح للعمل كداعية في المكاتب الخارجية.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن هذه الخدمة الإلكترونية تُمكّن من ترشيح الدعاة للعمل في المكاتب الدعوية في الخارج، عبر هذه الخطوات:

الخطوات

1 – ادخل على رابط الخدمة.

2 – اختر من القائمة “طلب عمل كداعية”.

3 – اختر اسم المكتب الذي تود التقديم عليه، وأدخل كود المكتب المرسل لك، ثم اضغط على زر “موافق”.

4 – املأ النموذج وأرفق المستندات المطلوبة، ثم اضغط على زر “إرسال الطلب”.

المتطلبات

على الداعية المرشح قبل تقديم تعبئة النموذج وإرفاق الوثائق، الحصول على كود من المكتب الخارجي الذي ينوى التقديم عليه.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966-11-223-6222″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.