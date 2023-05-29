إحصاء رسمي: 94% نسبة التوطين في وظائف النقل الجوي

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سجلت نسبة التوطين في أنشطة شركات الطيران وخدمات النقل الجوي، أعلى معدل للتوطين في الأنشطة السياحية، بنسبة بلغت 94% في القطاع الذي بلغت نسبة التوطين فيه 27%.

وبلغ عدد العاملين في الأنشطة السياحية بالمملكة، حسب آخر إحصاء رسمي 762 ألفًا و963 موظفًا، بينهم 260 ألف سعودي.

وأظهرت بيانات حديثة لهيئة الإحصاء العامة أن انخفاض نسبة التوطين في أنشطة تقديم الطعام 20.7%، والتي يمثّل العاملون فيها أكثر من نصف العاملين بأنشطة السياحة، أسهم في خفض نسبة التوطين في وظائف أنشطة السياحة.

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الأعلى في التوطين

وشهدت أنشطة أخرى، بالإضافة للنقل الجوي للركاب، نسبة مرتفعة في التوطين على النحو التالي:

-نقل الركاب بالسكك الحديدية 86.29%.

-الأنشطة الثقافية بنسبة توطين بلغت 64.15%.

-الخدمات الأخرى المميزة للسياحة الخاصة بالبلد بـ47.33%.

-أنشطة النقل المائي للركاب بـ45.02%.

-وكالات السفر وخدمات الحجز بـ42.42%.

-أنشطة استئجار وسائل النقل بـ38.26%.

-وأنشطة الإقامة للزوار بـ36.31%.

-أنشطة تجارة التجزئة للسلع المميزة للسياحة الخاصة بالبلد بـ35.71%.

-وأقلها توطينًا كان نشاط تقديم الطعام والشراب بنسبة توطين 20.78%.

-النقل البري للركاب بـ16.45%.

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عمال المطاعم في الصدارة

شكّل العاملون في المطاعم أكثر من نصف العاملين في الأنشطة السياحية بالمملكة بـ67.7% من أعداد العاملين في أنشطة السياحة.

بلغ عدد العاملين في أنشطة تقديم الطعام 516.382 موظفا، بينهم 106.891 موظفا سعوديا من أصل 762.963.

تلاهم العاملون في أنشطة الإقامة للزوار الذين بلغ عددهم 101.861، ويشكلون ما نسبته 13.3% من أعداد العاملين في الأنشطة السياحية.

وجاء في المرتبة الثالثة تجارة التجزئة للسلع المميزة للسياحة الخاصة بالبلد، حيث بلغ عددهم 43.723، يمثلون ما نسبته 5.7%.

-يليهم العاملون بالنقل البري للركاب بـ25.265 (3.3%).

-العاملون في وكالات السفر وخدمات الحجز بـ16.213، ويمثلون ما نسبته 2.1%.

-ثم العاملون بالنقل الجوي للركاب، وعددهم 15.250 (2%).

-العاملون في استئجار وسائل النقل بـ13.436 (1.9%).

-والعاملون بالخدمات الأخرى المميزة للسياحة الخاصة بالبلد بـ11.166 (1.5%).

-العاملون في الأنشطة الرياضية والترفيهية بـ10.288 (1.3%).

-الأقل عددًا من العاملين كان في الأنشطة الثقافية بـ4.678 (0.6%).

-نقل الركاب بالسكك الحديدية بـ3.626 (0.5%).

-العاملون في النقل المائي للركاب بـ1.075 (0.1%).