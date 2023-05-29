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مزاد على أغنام نادرة في الأحساء بسعر 40 ألف ريال

مزاد على أغنام نادرة في الأحساء بسعر 40 ألف ريال

مزاد على أغنام نادرة في الأحساء بسعر 40 ألف ريال
٠٧:٣٢:٣٩ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تنطلق أعمال المزاد المشترك الأول لنوادر الأغنام والضأن، لسلالتي البربر الإفريقي، والصلالي العماني، يوم الجمعة المقبل في واحة الأحساء.

وقال المشرف العام على المزاد عيسى المبارك، إن أسعار الماعز الصلالي العماني من 3 آلاف إلى 40 ألف ريال، والبربر الإفريقي المستورد من دول جنوب إفريقيا من 2000 ريال إلى 30 ألف ريال.

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90 رأسًا

وأوضح “المبارك” – بحسب الوطن – أنه من المتوقع دخول 90 رأسًا من البربر الإفريقي والصلالي العماني في ساحة المزاد، مبينًا أن في المملكة نحو 378 مراحًا للبربر الإفريقي المستوردة من دول جنوب إفريقيا.

وتحتل الأحساء المرتبة الأولى في أعداد أمرحة البربر الإفريقي بنسبة تتجاوز الـ80%، ويقدر عدد أمرحة البربر الإفريقي المحلي الصومالي 250 مراحًا على مستوى المملكة.

كما يبلغ إجمالي أعداد أمرحة الصلالي 250 مراحًا، بينهم 40% في الأحساء.

يذكر أن هذا المزاد يعد الأول من نوعه لبيع الفصيلتين النادرتين ومن المتوقع حضور عدد كبير من الأشخاص.

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أخبار السعودية أغنام الأحساء السعودية المملكة سعر الأغنام سعر نوادر الضأن ضأن مزاد نادر مزاد

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