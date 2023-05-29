هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب شمال غربي إيران

تواصل – وكالات:

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مدينة سلماس، بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران.

الهزة الأرضية على عمق 6 كيلومترات

وذكر مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن الهزة الأرضية وقعت الليلة الماضية عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.8 والعرض الشمالي 38.38 درجة، وعلى عمق 6 كيلومترات من سطح الأرض.

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تفاصيل زلزال إيران

وكشف مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، تفاصيل زلزال إيران.

وقال إن الهزة الأرضية وقعت في مدينة «سلماس» الأذرية الساعة 18:52 بالتوقيت المحلي، على عمق 6 كيلومترات.

من جانبها، قالت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، إن مدينة «سلماس» التي ضربها زلزال إيران تقع في شمال محافظة أذربيجان الغربية.

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لا إصابات أو أضرار مادية

وأكد المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الغربية أمير عباس جعفري، أنه لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات، أو أضرار، جراء زلزال إيران مشيرًا إلى توجه فرق الطوارئ إلى سلماس وضواحيها لتقييم أضراره.

وفي وقت سابق من الأحد، سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت شمال غرب إيران، بعمق 2 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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بؤرة زلزال إيران شمال أرومية

وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت على مسافة 92 كيلومترا شمال أرومية، و24 كيلومترا جنوب شرق مدينة خوي.

وفي 28 يناير الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 447.