90 دولة دعمتها.. الأنظار تتجه إلى الرياض لاستضافة “إكسبو 2030”

تواصل – فريق التحرير:

تتجه الأنظار إلى الرياض، لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي، بعد أن حازت على أكبر حصة من التصويت حتى الآن.

وتشتد المنافسة مع 3 دول أخرى في ملف الترشح وهي كوريا الجنوبية (بوسان)، وإيطاليا (روما)، وأوكرانيا (أوديسا).

إكسبو 2030

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين، أن المعارض الدولية، ومن أهمها إكسبو، تعد من أهم منافذ التواصل في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتسويقية والثقافية.

وأوضح أن معارض إكسبو الدولية، أحد أهم المعارض العالمية المرتقبة، وأكثرها جذباً وحضوراً وتغطية إعلامية.

ومن هنا حرصت المملكة على استضافته ليكون منصة مهمة للتواصل مع العالم في جميع المجالات.

وليكون كذلك تتويجًا لرؤية المملكة 2030 موعداً لاستكمال جميع برامجها التنموية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية.

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أهداف استضافة معرض إكسبو 2030

وبيّن البوعينين، أن استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض يأتي متناغماً مع الرؤية الوطنية الاستراتيجية في القطاعات التنموية والاقتصادية والثقافية، ويحقق العديد من الأهداف، ومنها:

1 – تحويل المملكة مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات ومركزاً للصناعات ومقراً للشركات العالمية.

2 – تبقى المملكة مصدر إلهام للمشاريع الكبرى وفي مقدمها التكنولوجية والبيئية والثقافية.

3 – الإسهام في دعم السياحة المحلية، ونشر الثقافة السعودية، ومد جسور التواصل مع العالم أجمع.

4 – تحقيق مكاسب كبيرة للمملكة ومنها المكاسب الاقتصادية والإعلامية.

5 – نشر ثقافة المملكة وبرامجها التنموية المهمة، ورؤيتها المستقبلية.

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إستراتيجية الرياض للاستدامة

وقال: إن هدف ولي العهد بأن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.

إطلاق إستراتيجية الرياض للاستدامة، التي تشمل إطلاق أكثر من 68 مبادرة طموحة للاستدامة في 5 قطاعات، هي: الطاقة والتغير المناخي، وجودة الهواء، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والتنوع الحيوي والمناطق الطبيعية.

وأضاف أن ذلك يؤهلها لتكون حاضنة لإكسبو 2030 الذي سيتحول إلى منصة لتمازج الثقافات ونقل التجربة السعودية للعالم أجمع.

شعار الاستضافة النوعي

وتابع: أن اختيار شعار الاستضافة النوعي، ونصه «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل»، جاء متناغماً مع مرحلة التغيير الكبرى التي تشهدها المملكة والمتوقع تحقيق أهدافها وفق الرؤية الإستراتيجية العام 2030.

وأكد أن حظوظ المملكة باتت كبيرة للفوز بالاستضافة، وحصلت حتى الآن على وعود بالتصويت من عدد من الدول يفوق في مجمله النصاب الذي يتطلبه الفوز بالاستضافة.

ويبقى الأمر مرتبطاً بالتصويت النهائي الذي سيكون في نوفمبر القادم.

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القيمة الاقتصادية

من جانبه، قال المحلل والخبير الاقتصادي علي محمد الحازمي: أعتقد أن القيمة الاقتصادية تعتبر واحدة من أهم القيم الاقتصادية التي سيمنح إكسبو المملكة بعداً دولياً أكبر من الناحية الاقتصادية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”عكاظ” أنه من المتوقع أن يصل عدد الزائرين للمعرض 40 مليون زائر، وستكون هناك قطاعات كثيرة ستتأثر إيجاباً بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن كل القطاعات ستتفاعل مع بعضها البعض، وأعتقد أن المملكة ستطبق في العام 2030 المعرض تفاعلياً وعن بعد.

وقال إن معنى ذلك أن يصل عدد الزوار إلى مليار شخص وهذا حدث غير مسبوق.

وأضاف: لذلك انتهاج مثل هذه الاستراتيجية سيعرف المملكة بمشاريعها وسيعرف بحجم الفرص الاستثمارية للقادمين.

وبيّن أن عدد الدول التي دعمت مشروع استضافة المملكة لإكسبو وصلت لمستوى 90 دولة من أصل 170، وهذا يعني بأن المملكة في شبه المؤكد هي الدولة المستضيفة، كما يؤكد بأن عام 2030 هو عام المملكة لتنظيم إكسبو.