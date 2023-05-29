تنبيه من “الأرصاد”.. أمطار غزيرة وسيول على تبوك حتى منتصف الليل

تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا، اليوم الاثنين، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة تبوك.

جريان السيول وتساقط البرد

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وشبه انعدام في الرؤية على تبوك ومحافظات أملج والوجه وضباء والبدع وحقل وتيماء وشرما بنيوم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى منتصف الليل.

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أمطار وسيول وبرد على 10 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كذلك تمتد الى مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

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سماء غائمة وسحب ممطرة على 3 مناطق

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).

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رياح سطحية مثيرة للأتربة

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، والمدينة المنورة.