منها التفاح والموز.. 10 أطعمة تساعدك على خفض الوزن وإزالة الدهون الضارة

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هناك مجموعة من الخضراوات والفواكه تساعدك على خفض الوزن وإزالة الدهون الضارة من الجسم، بشرط الالتزام بعادات التغذية الصحية وعدم الإفراط في تناولها.

وتساعد الألياف الموجودة في الفواكه والخضراوات على إنقاص الوزن، وتخفض مستويات الكوليسترول، وتنظم نسبة السكر في الدم، وتحسن عملية الهضم.

ووفقًا لموقع she finds فإن هناك بعض الفواكه والخضراوات تعتبر من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف التي تساعد في فقدان الوزن وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

وما يميز هذه الأطعمة أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ومضادات الأكسدة.

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البنجر

وأول طعام غني بالألياف يوصي به الخبراء هو البنجر لأنه يساعد على تخفيف مشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والتهاب المعدة والغازات، ويساعد في انتظام صحة الأمعاء وإبقاء الجسم رطبا، ويقول الخبراء إن تخليل البنجر مفيد أيضا للهضم.

التفاح

والتفاح فاكهة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية لفقدان الوزن ومضادات الأكسدة لتقليل الالتهاب وزيادة قوة المناعة وإزالة الكوليسترول والدهون من الجسم، وتقليل الإفراط في تناول الطعام.

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المكسرات

وتساعد المكسرات أيضا على إنقاص الوزن. ويوصي الخبراء بمجموعة المكسرات التي تسمى “تريل ميكس” فهي تحتوي على الألياف والبروتين وتشعر بالشبع بين الوجبات. وتعتبر المسكرات وجبة خفيفة غنية بالألياف لأي شخص يريد التخلص من بعض الوزن.

الكرز

والكرز أيضا يشعر بالشبع، مما يقلل فرصة الإفراط في الطعام، وهو فاكهة تحسن صحة الجهاز الهضمي وتساعد على النوم الجيد ليلاً.

الموز

باعتباره مصدراً غنياً بالبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والفيتامينات الأخرى، يعد الموز أحد أفضل الأطعمة المتميزة بقدرتها على حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

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البطيخ

لأنه غني بالماء والبوتاسيوم، يساعد البطيخ في منع احتباس السوائل بالجسم، الأمر الذي يساعد في إنقاص الوزن بفاعلية.

الجوز واللوز

لاحتوائهما على كمية كبيرة من البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، يساعد تناول اللوز والجوز في التحكم بمعدل السكر بالدم وتفعيل عملية التمثيل الغذائي.

الأفوكادو

تحتوي هذه الفاكهة الاستوائية على حمض الأوليك والذي يقلل من الشعور بالجوع، كما أنها تحتوي على ألياف ودهون أحادية غير مشبعة تساعد على منع زيادة الوزن.

الطماطم

تعد الطماطم أو البندورة من أهم الأطعمة التي يجب أن تدرج في نظامك الغذائي لأنها تقلل من كمية الدهون في الدم وتعزز الشبع مما يساعد في فقدان الوزن والتمتع بصحة جيدة.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على البكتين وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد في تنقية الجسم من السموم بشكل طبيعي، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي على صحة الدماغ.