“الغالي تمنه فيه”.. تعرف بالتفاصيل على قصة “آيفون” غير قابل للغرق

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تعتبر هواتف “آيفون” من أفضل أنواع الهواتف في الأسواق العالمية، وذلك بسبب دقة التكنولوجيا والتقنية التي قلّ أن تجدها في غيره من الهواتف، ومن ذلك أنه يستطيع مقاومة الماء!

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عام تحت الماء وعمل بكامل قوته

في تجربة حقيقية وعملية، استطاع هاتف آيفون البقاء والصمود 12 شهرًا كاملة تحت الماء دون أن يتعرض للتلف، والأعجب من ذلك أنه عمل بكامل قوته كأنه لم يتعرض للماء أو السقوط على الإطلاق.

وبحسب موقع Gizmochina فإن ناد للغوص في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية، استعاد أحد طرز هواتف آيفون، والذي قضى ما يقرب من عام مغمورًا تحت الماء، ليكتشف العاملون بعد ذلك أنه لا يزال من الممكن تشغيله واستخدامه دون أي مشاكل ملحوظة.

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قصة آيفون تحت الماء

ترجع القصة إلى أكثر من 12 شهرًا عندما أسقطت إحدى خريجات جامعة ويسكونسن هاتفها الآيفون في الماء عن طريق الخطأ أثناء ركوب القوارب مع الأصدقاء خلال صيف عام 2022.

ومع عمليات تنظيف البيئة في بحيرة ميندوتا، يواجه العاملون في نادي Four Lakes SCUBA Club مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية أثناء مساعيهم تحت الماء.

وعادة ما تفشل هذه لهواتف في العمل بمجرد إحضارها إلى الشاطئ ويتم إجراء محاولات لشحنها.

ومع ذلك، أثبت أحد طرز آيفون والذي تم اكتشافه أنه استثناء، حيث أوضحت إيلين إيفانز، رئيس النادي، أنه أثناء محاولتهم شحن الهاتف الذي تم استرداده، فوجئوا برؤية شاشته تضيء، مما يشير إلى وجود علامات على أنه سليم ويعمل بشكل طبيعي.

بيانات الهاتف سليمة

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وقم النادي بإرسال الهاتف للسلطات المحلية، لتتبع المالك الشرعي لهاتف الآيفون الذي تم العثور عليه سليمًا، وبفضل البيانات الداخلية المخزنة على الهاتف، نجحوا في التعرف على مالكة الهاتف وإرساله إليها.

وفقًا للموقع فإنه بالنظر إلى تصميم الهاتف من الخارج والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، يبدو الهاتف أحد طرز آيفون الحديثة، حيث قد يكون iPhone 12 Pro أو iPhone 13 Pro ، لكن التفاصيل المتعلقة بالطراز بشكل محدد والمواصفات الفنية له تظل غير معلنة.