منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار وسيول وبرد على معظم المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 10 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كذلك تمتد الى مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

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سماء غائمة وسحب ممطرة على 3 مناطق

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).

رياح سطحية مثيرة للأتربة

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، والمدينة المنورة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.