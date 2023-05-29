تمنع التدهور المعرفي.. هل تُحسِّن الفيتامينات ذاكرة المسنين؟

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يتعرض كبار السن والمسنون إلى تذبذب الذاكرة والنسيان، فهل تؤدي أقراص الفيتامينات المتعددة بصفة يومية إلى تحسن نوعي في ذاكرتهم؟

تحسن طفيف في الذاكرة

كشفت دراسة شارك فيها 3560 شخصًا يزيد أعمارهم عن 60 عامًا عن “تحسن طفيف في الذاكرة” للذين تناولوا أقراص الفيتامينات المتعددة بصفة يومية لمدة 3 سنوات مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواء وهميًا.

قبل التجربة، طلب من المشاركين في الدراسة أن حفظ 20 كلمة كانت تظهر على جهاز الكمبيوتر بفارق 3 ثوان بين كل مفردة.

وبعد ذلك مباشرة، طُلب من المشاركين كتابة جميع الكلمات التي يمكنهم تذكرها لقياس ذاكرتهم. وبعد عام أعيدت التجربة للمشاركين.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين استمروا في تناول الفيتامينات المتعددة يوميًا كانوا قادرين على تذكر كلمة إضافية في المتوسط.

بينما الذين حصلوا على دواء وهمي لم يستطيعوا ذلك.

ونشرت الدراسة، الأربعاء، بالمجلة الأمريكية للتغذية العلاجية، وفقًا لـ”سي إن إن” الإخبارية.

“إن التحسن في الذاكرة ظل طوال مدة الدراسة وكان أقوى للأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية”.

هذا ما أثبته مؤلف الدراسة الرئيس، آدم بريكمان، وهو أستاذ علم النفس العصبي بمعهد توب لأبحاث مرض الزهايمر وشيخوخة الدماغ في نيو ساوث ويلز.

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تحسن في الإدراك العام

وأكدت الدراسة نتائج دراسة سابقة نُشرت في سبتمبر 2022، ووجدت تحسنًا في الذاكرة والإدراك العام والانتباه للأشخاص الذين يتناولون الفيتامينات المتعددة.

وأجرى دراسة عام 2022، باحثون بكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن وجامعة ويك فورست في وينستون-سالم بولاية نورث كارولينا.

وقال رئيس قسم الباطنية في كلية فاينبيرج للطب بجامعة نورث وسترن في شيكاغو، جيفري ليندر، والذي لم يشارك في الدراسة، إن “هذه دراسة مثيرة للاهتمام”.

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أضرار تناول الفيتامينات المتعددة

ومع ذلك، قال ليندر: “إنني قلق أيضًا من أن تناول الفيتامينات المتعددة يمكن أن يؤدي إلى صرف انتباه الناس عن القيام بأشياء نعلم أنها أكثر فائدة للوظيفة الإدراكية، مثل:

– تناول الطعام بشكل صحيح.

– ممارسة الرياضة.

– الحفاظ على العلاقات الاجتماعية.

– الحصول على نوم جيد”.

وفي الاتجاه ذاته، سيكون من الصعب معرفة ما إذا كان مثل هذا التغيير الصغير سيحسن حياة الشخص.

وذلك وفقًا للباحث في مرض الزهايمر، ريتشارد إيزاكسون، وهو طبيب الأعصاب الوقائي بمعهد الأمراض العصبية التنكسية بولاية فلوريدا.

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منع التدهور المعرفي

وقال إيزاكسون، الذي لم يشارك في الدراسة الجديدة، إن النتائج “تتماشى مع شعاري بأنه” لا توجد حبوب سحرية “لمنع التدهور المعرفي”.

وأضاف: “في عيادتي، نتحقق من اختبار العناصر الغذائية في الدم على أساس شخصي لكل حالة، وعند القيام بذلك لا نميل إلى التوصية بالفيتامينات المتعددة؛ لأننا نعالج أوجه القصور الفردية”.