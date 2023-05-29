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يجعل البشرة أكثر جفافًا.. تعرف على أضرار كثرة الاستحمام
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يجعل البشرة أكثر جفافًا.. تعرف على أضرار كثرة الاستحمام

يجعل البشرة أكثر جفافًا.. تعرف على أضرار كثرة الاستحمام

يجعل البشرة أكثر جفافًا.. تعرف على أضرار كثرة الاستحمام
٠٣:٣٩:٥٣ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

يميل كثير من الناس إلى الاستحمام الكثير، خاصة في فصل الصيف، بسبب الحر الشديد والرغبة في التخلص من رائحة العرق التي يمكن أن تلازم الجسم طوال اليوم.

كثرة الاستحمام ضار للجسم

لكن بعض أساتذة الطب يرون أن الاستحمام بشكل مبالغ فيه يمكن أن يكون ضارًا للجسم، ويمكن أن يتسبب في فقدان بعض الكائنات الدقيقة المهمة لصحة جلودنا.

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التخلص من رائحة الجسم

وتقول سالي بلومفيلد، الأستاذة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن معظم الناس يستحمون يومياً لأن ذلك مقبول اجتماعياً، ويريدون التخلص من رائحة الجسم، مشيرة إلى أن ذلك ليس ضرورياً من الناحية الطبية.

تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية

وأشارت إلى أن الاستحمام بشكل مبالغ فيه يمكن أن يؤدي إلى تجريد بشرتك من زيوتها الطبيعية.

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ميكروبات ليست ضارة لنا

وأوضحت أن هناك ميكروبات على أجسامنا تنتج روائح كريهة، لكنها ليست ضارة لنا، بحسب ما نقل موقع نيويورك بوست.

فقدان التحكم في مستويات الزيت على الجلد

وأضافت أن الاستحمام أكثر من مرة في اليوم يمكن أن يزيل الكائنات الدقيقة في الجسم التي تساعد في التحكم في مستويات الزيت على الجلد.

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يجعلها البشرة أكثر جفافًا

ويمكن أن يؤثر الاستحمام المفرط أيضاً على بشرتك عن طريق جعلها أكثر جفافًا وأكثر عرضة للتهيج.

ولا توجد قاعدة صارمة بشأن عدد مرات الاستحمام، حيث يوصي الخبراء بكل ما هو مناسب لبشرتك.

كذلك بيّنت أن النظافة هي ما نفعله لنظهر ونشعر بالنظافة، لكن النظافة بمعنى التعقيم هي ما نقوم به لمنع انتشار الجراثيم.

أوقات ضرورية للاستحمام

وأشارت إلى أن هناك أوقاتاً معينة يجب أن نستحم فيها بالتأكيد، مثل قبل الذهاب إلى حمام السباحة، لأنه يمكنك نقل الميكروبات من جسمك إلى زملائك من السباحين.

بالإضافة إلى غسل اليدين الأمر غير القابل للتفاوض، على حد تعبيرها، لأنه يمنع انتشار العدوى والأمراض.

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