الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن توفر 24 وظيفة بمختلف المجالات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر 24 وظيفة -إدارية، قانونية، مالية، تقنية، هندسية- لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي اتصالات إدارية

– مدير الشراكات

– مدير مشروع

– مدير برنامج

– مدير مكتب

– أخصائي أول تحليل الأعمال

– مدير مركز المراسلات

– محلل رواتب القوى العاملة

– مدير تطوير أول – المياه

– مدير تأهيل الموظفين الجدد

– مدير أول برنامج

– مدير تطوير أول – المطار

– أخصائي أول سرية البيانات

– أخصائي تطوير استمرارية الأعمال

– أخصائي الحوكمة الداخلية

– أخصائي أول تطوير استمرارية الأعمال

– قائد إدارة علاقات الموردين

– مدير الخدمات الفنية للصحة والسلامة والأمن والسلامة

– أخصائي الاستشعار عن بعد

– أخصائي أول عمليات المشتريات

– مدير عقود قانوني

– مدير حوكمة الشركات التابعة

– قائد تخطيط التعاقب الوظيفي

– مدير قانوني للمنازعات والإنفاد

اقرأ أيضا:

للباحثين عن عمل .. وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– القانون

– الاقتصاد

– إدارة سلاسل الإمداد

– الأنظمة

– نظم المعلومات الإدارية

– العلاقات العامة

– التسويق

– الهندسة (عام)

– إدارة المشاريع

– الإدارة المكتبية

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– المحاسبة

– المالية

– الموارد البشرية

– هندسة الإنشاءات

– إدارة الطيران

– هندسة الطيران

– علوم البيانات

– الاستشعار عن بعد

– الجيوماتيكس

– نظم المعلومات الجغرافية

– دبلوم إدارة أعمال

– دبلوم إدارة مكاتب

– دبلوم سكرتارية

اقرأ أيضا:

للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في شركة مصفاة أرامكو

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تأسست بتاريخ 20 يوليو 2017، بناءً على أمر ملكي يقضي بإنشاء الهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا