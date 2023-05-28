بدعم المملكة.. تأهيل 4 مدارس وإجراء 48 عملية جراحية في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

بدعم من المملكة، تتواصل الأعمال الإنشائية في مشاريع إعادة تأهيل 4 مدارس حكومية في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج فهمي بجاش، أمس الأحد، أنه اطلع ومعه فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على سير العمل التوسعي في عدد من المدارس في مديرية تبن.

وتشمل الأعمال إنشاء فصول دراسية جديدة وأعمال الترميم وإعادة التأهيل لـ 4 مدارس في المحافظة ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وشاملة والذي تنفذه منظمة ديفرستي والذي يشمل اربع محافظات لحج وأبين الضالع وتعز.

المملكة تدعم اليمن

وأجرى برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمدينة المكلا، 32 عملية قسطرة، و 16 عملية جراحية للقلب المفتوح، خلال فترة الحملة من 21 – 28 مايو.

في ساق متصل، واصل مركز الملك سلمان البرنامج الطبي التطوعي في مجال تدريب وبناء القدرات الطبية بمدينة المكلا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء البرنامج بتقديم دورة في أساسيات منظم ضربات القلب استفاد منها 261 فردا، فيما استفاد 416 فردا من الدورات التعليمية الطبية الأساسية.

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