مشهد مخيف.. السيول تجتاح فندقًا في دولة عربية

تواصل – فري التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مخيفا، حيث داهمت مياه السيول فندقا في مدينة وادي موسى بالأردن.

داهمت المبنى

ووثق الفيديو، ارتفاع منسوب المياه المتدمعة جراء السيول، والتي اقتحمت فندق مدينة وادي موسى بالبتراء الأردنية، ووصلت إلى مستوى مرتفع داخل المبنى.

وتعتبر وادي موسى مدينة أردنية، ومركز لواء البتراء في محافظة معان. تقع في جنوب الأردن حوالي 250 كم من عمّان العاصمة، و100 كم شمال العقبة. تقع ضمن حدود لواءها، مدينة البتراء الأثرية.

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وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أردنية استغاثة لـ 6 مواطنين، لأجل إنقاذهم بعد انفجار سد ترابي بمنطقة عطارة شرق مدينة سواقة.

انفجار سد في مدينة سواقة:

وقامت قوات الأمن بإغلاق احترازي مؤقت للطريق الصحراوي بالاتجاهين تحديدا نزول سواقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وكانت إدارة الدوريات الخارجية قد كشفت عن إجرائها إغلاق احترازي مؤقت للطريق الصحراوي بالاتجاهين تحديدا نزول سواقة.

وجاء القرار بسبب ارتفاع منسوب المياه في المنطقة، منوهة إلى دورياتها بالموقع للدلالة والإرشاد.

ونقلت إذاعة الأمن العام، أنّ كوادر المديرية متواجدة في الموقع لغايات الإرشاد والسلامة العامة محذرةـ من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه الذي يرافق حالة عدم الاستقرار الجوي.

وجددت تأكيدها بعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.