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شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرق يضيء سماء ينبع النخل
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شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرق يضيء سماء ينبع النخل

شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرق يضيء سماء ينبع النخل

شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرق يضيء سماء ينبع النخل
٠٢:٣٠:١٦ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على ينبع النخل في منطقة المدينة المنورة.

أمطار وبروق تضيء سماء ينبع النخل

ووثق المقاطع، هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق أضاء سماء ينبع النخل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

في سياق متصل، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة وأتربة مُثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح، وتساقط للبرد، وسيول، وشبه انعدام الرؤية، على المدينة المنورة ومحفاظتيّ خيبر ووادي الفرع.

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أمطار على منطقة المدنية المنورة

وبين المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية على منطقة المدينة المنورة، مُستمرة حتى العاشرة من مساء اليوم الإثنين.

أيضا، هطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء، شملت مراكز العسافية، ومديسيس، وابيط، والكتيب، وعرده.

كما هطلت أمطار على مراكز القليبة، والمعظم، وفجر، والبديعة التابعة لمنطقة تبوك، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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الكلمات الدلالية:
أمطار ينبع النخل البرق المدينة المدينة المنورة ينبع النخل

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