بعد زلزال فيكتوريا.. المملكة تحذر مواطنيها في أستراليا

تواصل – فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة في أستراليا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر في فكتوريا أثر الهزة الأرضية، واتباع التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “تنبيه، نظراً لحدوث هزة أرضية في ولاية فكتوريا، تأمل السفارة من كافة المواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من مكتب الأرصاد الجوية في الولاية.. وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل على هاتف الطوارئ 0432257277”.

يذكر أن ولاية فيكتوريا الأسترالية تعرضت في وقت سابق، إلى هزة أرضية بسيطة، فيما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن التقارير لم تشر إلى وقوع أضرار جراء هذه الهزة التى وقعت في منطقة “موى” جنوب غرب فيكتوريا.

وقال جوناثان باثجيت أحد كبار خبراء الزلازل في معهد العلوم الجيولوجية الأسترالية، إن قوة هذه الهزة بلغت 2.6 درجة بمقياس ريختر، وإن مركزها يقع على بُعد نحو 20 كيلومترًا جنوب منطقة “موى” وعلى عمق 33 كيلومترًا.

وأشارت الإذاعة الأسترالية إلى أن هذه الهزة تعد ثانى هزة تتعرض لها ولاية فيكتوريا خلال بضعة أيام.

