الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تقي من السرطان.. 3 أطعمة مضادة للالتهابات
شخص ينظف وجهه بالليمون.. هل يعد امتهانًا للنعمة؟
مواقيت الصلاة الإثنين 9 ذو القعدة.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
بعد العفو لوجه الله.. مواطن يروي قصة تلقيه نبأ وفاة ابنه دهسًا في طريف
بعد زلزال فيكتوريا.. المملكة تحذر مواطنيها في أستراليا
“هدف” يعلن عن دورة مجانية عن بعد في مجال الكمبيوتر مع شهادة اجتياز معتمدة

الرئيسية

 /

صحة

 /

تقي من السرطان.. 3 أطعمة مضادة للالتهابات

تقي من السرطان.. 3 أطعمة مضادة للالتهابات

تقي من السرطان.. 3 أطعمة مضادة للالتهابات
٠٢:٠٩:٥٥ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ينصح خبراء الصحة بتناول بعض الأطعمة المضادة للالتهابات والتي تقي من أخطر أمراض العصر ومنها مرض السرطان.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس أونلاين، أنه يمكن للخلايا الالتهابية المزمنة أن تحفز الخلايا السرطانية على النمو، لذا فإن الحد من الالتهاب يجعل نمو السرطانات أكثر صعوبة.

ونصحت دراسة حديثة باتباع نظامي غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان إلى حد كبير، وفقا لمجلة “بلوز وان”.

أطعمة مضادة للالتهابات والسرطات

وأكدت ديبورا لي في حديث مع صحيفة إكسبرس البريطانية، أهمية تناول ثلاثة أطعمة مضادة للالتهابات للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان، على النحو التالي:

– التوت

غني بالمواد الكيميائية النباتية التي لديها قدرة قوية على تثبيط الإجهاد التأكسدي، المعروف باسم الأنثوسيانيدين. يمكن أن يساعد التوت الأزرق في منع تلف الحمض النووي وتكوين خلايا سرطانية غير طبيعية.

– الأسماك الزيتية

غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، يمكن للأسماك الزيتية أن تساعد في تثبيط السيتوكينات الالتهابية، التي تلعب دوراً حيوياً في عملية الالتهاب.

تشتمل الأسماك الزيتية على أمثال السلمون والسلمون المرقط والرنجة والماكريل والبلشارد والسردين.
وتوصي الطبيبة بتناول حصتين من لحوم هذه الأسماك أسبوعياً.

– البروبيوتيك

توجد في الأطعمة مثل الكفيار أو خبز العجين المخمر، وتوفر البروبيوتيك البكتيريا الحية اللازمة للحفاظ على صحة أمعائك.

وبحسب الدكتورة لي، تنتج بعض أنواع البكتيريا أحماض دهنية محددة قصيرة السلسلة، التي لها خصائص مضادة للسرطان، كما أن المستقلبات الأخرى من البكتيريا قد تؤدي إلى استجابة مناعية بوساطة الخلايا التائية ضد نمو الخلايا السرطانية.

– الخضروات الطازجة

غنية بالفيتامينات المفيدة والتي تعزز المناعة والصحة بصفة عامة وتقي من أخطر أمراض العصر ومنها السرطانات وأمراض القلب.

اقرأ أيضا:

علماء يكشفون أسباب ارتفاع حالات الإصابة بسرطان المستقيم والقولون بين الشباب

 

الكلمات الدلالية:
أطعمة مفيدة السرطان صحة

مواد ذات صلة

المزيد
بشرى صحية لمن أصيبوا بفيروس كورونا

بشرى صحية لمن أصيبوا بفيروس كورونا

٠١:١٧ ص، السبت، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
خبيرة تغذية تُحذر من تناول 7 أطعمة مجمدة.. ما السبب؟

خبيرة تغذية تُحذر من تناول 7 أطعمة مجمدة.. ما السبب؟

٠٤:٠٦ م، الثلاثاء، ١٠ يناير ٢٠٢٣
لقاح «أكسفورد» يحقق نتائج «واعدة» في علاج كورونا.. يُطرح سبتمبر المقبل

لقاح «أكسفورد» يحقق نتائج «واعدة» في علاج كورونا.. يُطرح سبتمبر المقبل

٠٨:٢٤ م، الخميس، ١٦ يوليو ٢٠٢٠
نصائح مهمة لحماية الأطفال من برد الشتاء

نصائح مهمة لحماية الأطفال من برد الشتاء

١١:٥٨ ص، الأثنين، ١٢ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *