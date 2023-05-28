تقي من السرطان.. 3 أطعمة مضادة للالتهابات

تواصل – فريق التحرير:

ينصح خبراء الصحة بتناول بعض الأطعمة المضادة للالتهابات والتي تقي من أخطر أمراض العصر ومنها مرض السرطان.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس أونلاين، أنه يمكن للخلايا الالتهابية المزمنة أن تحفز الخلايا السرطانية على النمو، لذا فإن الحد من الالتهاب يجعل نمو السرطانات أكثر صعوبة.

ونصحت دراسة حديثة باتباع نظامي غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان إلى حد كبير، وفقا لمجلة “بلوز وان”.

أطعمة مضادة للالتهابات والسرطات

وأكدت ديبورا لي في حديث مع صحيفة إكسبرس البريطانية، أهمية تناول ثلاثة أطعمة مضادة للالتهابات للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان، على النحو التالي:

– التوت

غني بالمواد الكيميائية النباتية التي لديها قدرة قوية على تثبيط الإجهاد التأكسدي، المعروف باسم الأنثوسيانيدين. يمكن أن يساعد التوت الأزرق في منع تلف الحمض النووي وتكوين خلايا سرطانية غير طبيعية.

– الأسماك الزيتية

غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، يمكن للأسماك الزيتية أن تساعد في تثبيط السيتوكينات الالتهابية، التي تلعب دوراً حيوياً في عملية الالتهاب.

تشتمل الأسماك الزيتية على أمثال السلمون والسلمون المرقط والرنجة والماكريل والبلشارد والسردين.

وتوصي الطبيبة بتناول حصتين من لحوم هذه الأسماك أسبوعياً.

– البروبيوتيك

توجد في الأطعمة مثل الكفيار أو خبز العجين المخمر، وتوفر البروبيوتيك البكتيريا الحية اللازمة للحفاظ على صحة أمعائك.

وبحسب الدكتورة لي، تنتج بعض أنواع البكتيريا أحماض دهنية محددة قصيرة السلسلة، التي لها خصائص مضادة للسرطان، كما أن المستقلبات الأخرى من البكتيريا قد تؤدي إلى استجابة مناعية بوساطة الخلايا التائية ضد نمو الخلايا السرطانية.

– الخضروات الطازجة

غنية بالفيتامينات المفيدة والتي تعزز المناعة والصحة بصفة عامة وتقي من أخطر أمراض العصر ومنها السرطانات وأمراض القلب.

اقرأ أيضا:

علماء يكشفون أسباب ارتفاع حالات الإصابة بسرطان المستقيم والقولون بين الشباب