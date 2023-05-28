بريطانيا تتحول لأمة مهزومة.. “كفر بالنعم وانتهاك للمنازل وفوضى بالشوارع”

تواصل – فريق التحرير:

أثارت مقاطع فيديو متداولة في بريطانيا، جدلا واسعا، بين أوساط البريطانيين، بعدما ظهر شاب يوثق عبر فيديوهات ينشرها على منصة تيك توك، لاقتحام منازل وقطارات.

اقتحام قطار

وظهر مقتحم البيوت عبر تحد في Tiktok واقتحم قطار محمل بالركاب في لندن واستولى على غرفة التحكم وصور ذلك في بث مباشر لكسب مشاهدات.

من ناحية أخرى، وصف بعض رواد وسائل التواصل بريطانيا بأنها “أمة مهزومة” بسبب هذه المهازل، حسب تعبيرهم.

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لمراهق بريطاني، وصف بأنه مثير للإزعاج، يقوم بتوثيق مقاطع فيديو من محطة قطارات لندن.

تغليظ العقوبة

وظهرت دعوات لتغليظ العقوبة على المراهق المثير للإزعاج، واسمه “ميزي”، وهو يقبع في الحجز حاليًا، بعد ظهور مقطع جديد يبين اقتحامه مع آخرين كبينة القيادة بأحد القطارات في لندن، ما تسبب بإيقاف حركة القطارات في المحطة.

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مراهق بريطاني يتسبب في إيقاف حركة القطارات في محطة لندن

بنوك الطعام في بريطانيا:

وفي سياق موازٍ كشفت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا أن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها قد زاد بنسبة 37% بمستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس الماضي.

وأوضحت أن أكثر من مليون طرد غذائي قُدمت لأطفال، وأنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة 38% على أساس سنوي.

مسلسل الكفر بالنعم

وبدأت هذه الظواهر في الصعود والانتشار، بعد استمرارا لمسلسل الكفر بالنعم وهدر النعم في دول الغرب دون رقيبو لا وازع ديني.

ووثق مقطع فيديو متداول، في أكتوبر الماضي، قيام نشطاء نباتيين في لندن بسكب المئات من لترات الألبان في الشوارع.

ويطالب النشطاء النباتيون الحكومة البريطانية بسن قانون ينص على منع الناس بالقوة من أكل اللحوم وحظر تناول منتجاتها.

وأقدموا في المقطع، على سكب الحليب وسط الطريق العام بعد أخذه من المتاجر على مرأى ومسمع من المارة على الرغم من أزمة الغذاء الطاحنة التي تضرب العالم.

مشاهد لهدر الطعام في الغرب

وكان مقطع فيديو متداول، قد وثق في وقت سابق، مشاهد لاحتفالات وألعاب تُضحك الحاضرين وتستفز الجوعى وغير الجوعى، يتراشقون بالمحاصيل تارة بآلاف أطنان البرتقال وتارة أخرى بآلاف الأطنان من الطماطم.

وأظهر المقطع، مشاهد لآخرين يقيمون مهرجانًا في بحر من الطحين المهدور ويغرقون بعضهم بالبيض، وحين يحتجون على كثرة النعم وانخفاض أسعارها يسكبونها في الشوارع أو يحرقونها.

أزمة غذاء خانقة

يأتي ذلك فيما تعاني العديد من دول الغرب من أزمة غذاء خانقة، وباتت أرفف المتاجر خاوية من العديد من الأطعمة والأغذية، التي كانت تتوافر بالأطنان من قبل.

كما وثقت المشاهد الحياة المترفة ووفرة الطعام التي جعلتهم يبطرون بالنعمة ويهدرونها، يتقاذفون البيض ويسكبون الحليب في الشوارع ويدهسون البرتقال والطماطم بأرجلهم وجعلوا البطيخ أحذية يلبسونها.