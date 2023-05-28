شخص ينظف وجهه بالليمون.. هل يعد امتهانًا للنعمة؟

تواصل – فريق التحرير:

أجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، عن سؤال وجهه له أحد المتابعين حول حكم التنظف ببعض الأطعمة كتنظيف الوجه بالليمون.

ليس فيه امتهان للنعمة

وأوضح الخثلان أنه لا بأس في ذلك، مادام للمصلحة، وهذا ليس فيه امتهان للنعمة، وإنما هو استخدام لهذه الأطعمة لمصلحةالإنسان، وهذا الأصل فيه الحل والإباحة.

اقرأ أيضا:

“الخثلان”: هذه هي أعظم الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها

وفي وقت سابق، كشف الشيخ سعد الخثلان، عن حكم الشرع في إهداء ثواب تلاوة القرآن للميت.

لا بأس بإهداء ثواب تلاوة القرآن الكريم للميت

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في “تويتر”، أنه لا بأس بإهداء ثواب تلاوة القرآن الكريم للميت، وذلك عن جمهور الفقهاء.

وأضاف أن ذلك قال به الحنفية والمالكية والحنابلة خلافًا للشافعية، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم وجمهور السلف، على جواز إهداء ثواب التلاوة للأموات.

وبين أن الميت يصله ثواب قراءة القرآن الكريم، واختار هذا الرأي ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم.