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“هدف” يعلن عن دورة مجانية عن بعد في مجال الكمبيوتر مع شهادة اجتياز معتمدة

“هدف” يعلن عن دورة مجانية عن بعد في مجال الكمبيوتر مع شهادة اجتياز معتمدة

“هدف” يعلن عن دورة مجانية عن بعد في مجال الكمبيوتر مع شهادة اجتياز معتمدة
٠١:٥٥:٠٦ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن دورة تدريبية مجانية عن بعد في (برنامج جداول البيانات Excel) مع شهادة معتمدة لكافة فئات المجتمع على النحو التالي:

الفئات المستهدفة:

– الباحثون عن العمل
– الطلاب
– الموظفون
– مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي

المستوى: متوسط

نبذة تعريفية:

يعدّ برنامج Excel أحد برامج جداول البيانات الذي يمكّن مستخدميه من إجراء العمليات الرياضية بكل سهولة، وتنظيم البيانات وتقديمها وعرضها بطرق مختلفة.

الهدف العام من الدورة:

تهدف هذه الدورة إلى توضيح المفاهيم الأساسية لبرنامج Excel.

ملاحظة:

يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال الرابط: إضغط هنا

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عن “هدف”:

أنشئ صندوق تنمية الموارد البشرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ 29 / 04 / 1421 هـ ‏بهدف دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وله‎ ‎في‎ ‎سبيل‎ ‎تحقيق‎ ‎أهدافه،‎ ‎القيام‎ ‎بما‎ ‎يلي‎:‎

‏1.‏ تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص والقطاع غير الربحي.‏

‏2.‏ المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص والقطاع غير الربحي. ويُحدِّد ‏مجلِس إدارة الصندوق نِسبة هذه المُشاركة، وتُدفع النِسبة المُتبقية من قِبل صاحِب العمل المُستفيد ‏من تأهيل المُتدرِب.‏

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