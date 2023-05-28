“هدف” يعلن عن دورة مجانية عن بعد في مجال الكمبيوتر مع شهادة اجتياز معتمدة

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن دورة تدريبية مجانية عن بعد في (برنامج جداول البيانات Excel) مع شهادة معتمدة لكافة فئات المجتمع على النحو التالي:

الفئات المستهدفة:

– الباحثون عن العمل

– الطلاب

– الموظفون

– مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي

المستوى: متوسط

نبذة تعريفية:

يعدّ برنامج Excel أحد برامج جداول البيانات الذي يمكّن مستخدميه من إجراء العمليات الرياضية بكل سهولة، وتنظيم البيانات وتقديمها وعرضها بطرق مختلفة.

الهدف العام من الدورة:

تهدف هذه الدورة إلى توضيح المفاهيم الأساسية لبرنامج Excel.

ملاحظة:

يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال الرابط: إضغط هنا

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عن “هدف”:

أنشئ صندوق تنمية الموارد البشرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ 29 / 04 / 1421 هـ ‏بهدف دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وله‎ ‎في‎ ‎سبيل‎ ‎تحقيق‎ ‎أهدافه،‎ ‎القيام‎ ‎بما‎ ‎يلي‎:‎

‏1.‏ تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص والقطاع غير الربحي.‏

‏2.‏ المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص والقطاع غير الربحي. ويُحدِّد ‏مجلِس إدارة الصندوق نِسبة هذه المُشاركة، وتُدفع النِسبة المُتبقية من قِبل صاحِب العمل المُستفيد ‏من تأهيل المُتدرِب.‏