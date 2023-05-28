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بعد العفو لوجه الله.. مواطن يروي قصة تلقيه نبأ وفاة ابنه دهسًا في طريف
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بعد العفو لوجه الله.. مواطن يروي قصة تلقيه نبأ وفاة ابنه دهسًا في طريف

بعد العفو لوجه الله.. مواطن يروي قصة تلقيه نبأ وفاة ابنه دهسًا في طريف

بعد العفو لوجه الله.. مواطن يروي قصة تلقيه نبأ وفاة ابنه دهسًا في طريف
٠١:٥٨:٤٩ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن بسام الرويلي، قصة تلقيه نبأ وفاة طفله دهسًا أمام إحدى الحدائق في محافظة طريف.

وقال الرويلي، لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”، إنه ذهب فور تلقيه الخبر لموقع الحادث ليتفاجأ بابنه مسجى على الأرض وقد فارق الحياة.

قصة تلقي نبأ الوفاة

وأضاف “أنه شعر بحالة من الخوف من أي يكون أبنائه الخمسة قد تعرضوا للأذى، أو دهستهم السيارة، لكنه وجد أن المصاب في ابنه بشير”.

وتابع المواطن الرويلي بنفس راضية بقضاء الله وقدره “سجد بين يدي الله واحتضنت ابني المتوفي وسألت الله أن يثبته في هذا الموقف، وحمدت الله على ما بقي”، مبينا :”أخذت ابني وانصرفت وسامحت من صدم ابني فلا حزن ولا مال يعيده إلي”.

مواطن يعفو عن قاتل ابنه

وقبل أيام، وبدون قيد أو شرط وابتغاءً لمرضاة الله، عفا المواطن محمد بن مشحن الوباري المسعودي الشمري”، عن قاتل ابنه لوجه الله ، في حفر الباطن.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” مشاهد إيمانية وحفاوة اجتماعية للأب أثناء عفوه عن قاتل فلذة كبده.

وأوضح المواطن: ” تم العفو بفضل الله سبحانه وتعالى، واختارنا ما عند الله، ونسأل الله القبول، والتجارة مع الله هي الرابحة”.

أمور الدنيا زائلة

وتابع قائلا : ” أما أمور الدنيا زائلة، واختارنا ما عند الله، لأن ما عند الله هو الباقي، والأجر عظيم، ونسأل الله القبول لنا ولكل مسلم”.

من جهته ثمّن المواطن شرشاب بن فنيطل الوجعان ما قام به الأب ” الشمري” قائلا: ” ليس هناك أبلغ من رسالة العفو والتسامح، والأخ محمد عفا عند المقدرة بدون أي شرط ، فشكرا له وأجره على الله”.

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أخبار السعودية حادثة دهس حالة دهس طريف وفاة

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