شاهد.. أمطار غزيرة على 6 محافظات بجازان

تواصل- فريق التحرير:

هطلت أمس، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان؛ شملت محافظات الدرب، وفيفا، والدائر بني مالك، والعارضة، وهروب، والريث.. جعلها الله سقا خير وبركة، وعَّم بنفعها أرجاء البلاد

أمطار القصيم:

كما هطلت أمطارٌ خفيفة على منطقة القصيم، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، واليت شملت مدينة بريدة، وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة… جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

أمطار على المدينة وتبوك:

وقبل ساعات أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تستمر حتى يوم الثلاثاء الساعة 12 صباحًا.

كذلك أصدر المركز، تنبيها متقدما، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك حتى يوم الثلاثاء الساعة 12 صباحًا.

يذكر أنه هطلت مساء أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار، جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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