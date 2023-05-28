الكويت تتخذ قرارًا بشأن تحويل إقامات العمالة

تواصل – فريق التحرير:

قررت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، السماح للعمالة الوافدة المسجلة على ملفات شركات ومنشآت تم إيقافها خلال الفترة الماضية، بتحويل الإقامات إلى شركات أخرى.

شروط التحويل

وحسب مصادر محلية، أغلقت هذه الملفات خلال الفترة الماضية لعدم وجود عنوان آلي واضح لها، وتقرر السماح بتحويل عمالتها مراعاة للظروف الإنسانية، وسيتم “تصفير ملفاتها” من العمالة حتى يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن السماح بتحويل العمالة من الملفات المغلقة سيتم وفق شروط أبرزها، أن يكون التحويل إلى ملفات أخرى سارية، ويسمح بالتحويل للعامل من ملف إلى آخر بشرط أن يكون قد مضى على إذن عمله مع الشركة الموقوفة أكثر من 12 شهرا.

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مرور 3 سنوات

ويجب أن تمر 3 سنوات على صدور إذن العمل كشرط للتحويل من أي شركة مشاريع صغيرة، فيما يتعلق بالعاملين لدى شركات تحمل تراخيص مشاريع صغيرة أو متوسطة،حسب “الأنباء”.

وبشأن العمالة التي لا تنطبق عليها الشروط المذكورة، بإمكانهم التقدم بطلبات معاملات ورقية إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة للنظر في الطلب وفحص الملف المسجل عليه العامل.