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يحفظ القرآن الكريم كاملاً.. تلاوة خاشعة لأحد طلاب جمعية “تحفيظ المدينة” (فيديو)
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يحفظ القرآن الكريم كاملاً.. تلاوة خاشعة لأحد طلاب جمعية “تحفيظ المدينة” (فيديو)

يحفظ القرآن الكريم كاملاً.. تلاوة خاشعة لأحد طلاب جمعية “تحفيظ المدينة” (فيديو)

يحفظ القرآن الكريم كاملاً.. تلاوة خاشعة لأحد طلاب جمعية “تحفيظ المدينة” (فيديو)
١٢:٣٥:٠٠ ص، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو لطالب يحفظ القرآن الكريم كاملاً يتلو القرآن الكريم بصوت عذب يأسر القلوب.

طالب يتلو القرآن بصوت عذب

وقرأ الطالب سليمان محمد إقبال، والذي يبلغ من العمر 14 عاماً، خلال المقطع، آيات بينات من سورة الأنبياء بصوت نديّ {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ * لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ}.

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60 عاماً في خدمة القرآن الكريم

يذكر أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، تعمل منذ قراءة الـ 60 عاماً في خدمة كتاب الله وحفظة كتاب الله، وتربية النشء على حفظ القرآن الكريم.

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القرآن الكريم تحفيظ المدينة حفظ القرآن الكريم حفظة القرآن الكريم طالب

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